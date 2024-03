XV de France. ''Hors-normes'', le rugby français impatient pour les débuts de Meafou

L’arrivée d’Emmanuel Meafou avec le XV de France suscite de l’attention et de l'impatience, près de 2 ans après avoir manifesté son envie de jouer en Bleu.

Ce dimanche 10 mars, du côté de Cardiff, le XV de France va voir apparaître Emmanuel Meafou sous ses couleurs. Face au pays de Galles, l’Australien d’origine va faire des débuts attendus dans ce Tournoi des 6 Nations 2024.

En effet, sa première apparition au niveau international a été retardée par une blessure au genou contractée avec Toulouse, avant de défier l’Irlande, en février. Avant cela, le colosse a attendu presque 2 ans avant de revêtir le maillot bleu, après avoir exprimé sa volonté de jouer pour le XV de France en avril 2022.

Dans un reportage pour France TV, dédié aux nouvelles têtes du XV de France attendues à Cardiff, comprenant aussi Léo Barré et Nicolas Depoortère, Fabien Galthié a tenté de dresser un portrait du Haut-Garonnais. Il décrit le néo-Bleu ainsi :

Il semblerait qu’il ait quelque chose en plus, sur ce que l’on voit avec le Stade Toulousain, sur sa capacité à attaquer et à défendre. Il peut tout aussi bien porter le ballon qu’être au soutien. Il peut rentrer dans la catégorie des joueurs hors normes.”

“Sur le terrain, c’est un facteur X, de par son gabarit et ses déplacements. En plus, il rassure ceux qui sont autour de lui et c’est un super mec”, confie Cyril Baille. Associé avec Meafou dans la cage face au pays de Galles, Thibaud Flament couvre aussi son coéquipier d’éloges et le désigne comme “une pièce maîtresse” du dispositif toulousain.

Interrogé par L’Équipe, le staff du Stade Toulousain a expliqué ce qui rendait Emmanuel Meafou si intéressant sur le pré. Jean Bouilhou, entraîneur des avants toulousains, développe l’intérêt de son joueur ainsi pour le quotidien :

Comme c'est quelqu'un de très intelligent, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il se perde dans des courses inutiles. Il sait que sa force est d'être au milieu du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Du coup, il ne se disperse pas en faisant des courses de troisième-ligne. Ça rend ses tâches hyper efficaces.”

Emmanuel Meafou, titan parmi les hommes

Monstre de puissance, le deuxième ligne de 25 ans peut devenir une référence au poste de numéro 5. Car, en dehors de son gabarit colossal (145kg - 203cm), les candidats sérieux à son poste pour le mondial 2027 ne se bousculent pas.

En détail, Paul Willemse (31 ans) et Romain Taofifenua (33 ans) pourraient être hors de forme pour le prochain mondial. À l’inverse, le convaincant Posolo Tuilagi (19 ans) peut sembler un peu trop jeune pour prendre les commandes à un poste si rude. Éblouissant avec le Stade Toulousain, il ne lui reste plus qu’à réitérer ses exploits avec le XV de France.

En conférence de presse, Fabien Galthié remercie directement la fédération australienne pour avoir formé Emmanuel Meafou. Impossible de savoir s’il y a une pointe d’ironie dans cette déclaration, tant le colosse pourrait faire mal aux Australiens en cas de confrontations entre les deux nations. D’autant plus que la prochaine Coupe du monde se jouera sur l’île-continent, dont Meafou est originaire. De quoi mettre de l’essence dans le moteur du joueur pour les années à venir ?

