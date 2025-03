Un recrutement made in PlayStation : quel XV pour le stade Niçois en Nationale l’an prochain ?

Alors que les recrues internationales, de Top 14 ou de ProD2 s’enchaînent chaque semaine, on s’est demandé quelle équipe pourrait alligner Nice et son projet fou en Nationale la saison prochaine.

Tout a commencé par l’annonce du transfert de Waisea, comme pour bien mettre les pieds dans le plat. Le centre fidjien n’a certes plus les cannes d’il y a quelques années, mais le joueur des Ospreys demeure une pointure internationale tout de même, qui sera à la Nationale ce que George North est à la Pro D2.

Oui, car ce n’est pas encore officiel mais pourtant bel et bien acté dans les têtes du côté de Nice : le club azuréen évoluera de nouveau en 3ᵉ division la saison prochaine. Avec 20 points de retard sur le 15ᵉ et potentiel barragiste qu’est Aurillac, à 7 journées de la fin, il n’y a plus trop de suspens même si les plus matheux des supporters niçois pourront toujours s’accrocher aux mathématiques pour entretenir l’espoir.

L’axe Aix-en-Provence/Nice fonctionne à plein régime

Reste que le projet est clair, lui : remonter immédiatement en Pro D2 à l’issue de la saison prochaine. Pour cela, en plus de Waisea, les dirigeants noir et rouge font ce qu’il faut sur le papier.

Grâce au carnet d’adresse d’Aldigé notamment, d’anciens basques et agenais vont débarquer comme Guillaume Rouet, Uzair Cassiem et Inoke Nalaga, alors que l’axe Aix-en-Provence/Nice, 2 heures de route seulement, fonctionne à plein régime. En témoignent les signatures d’Atila Septar, Josh Tyrell, Thompson-Stringer et probablement le 3ᵉ ligne Bilel Taieb, annonce le Midi Olympique ce jeudi.

Ajoutez à cela également la venue de l’ouvreur international gallois Owen Williams ainsi que l’énorme touche d’expérience que représente Brice Dulin à l’arrière, et vous comprendrez que le Stade Niçois devrait sans trop forcer être l’ogre de la Nationale la saison prochaine.

D’autant que le recrutement ne serait pas terminé selon les bruits qui courent, et qu’en dépit de certains départs comme ceux de Ramiha Smiler, ou Paul Auradou, Nice devrait également conserver des éléments de base comme Anga’aelangi, Powell ou Chartier.

Bref, de quoi donner quelques sueurs froides à ceux qui resteront en Nationale parmi les favoris à la montée que sont Chambéry, Narbonne, Carcassonne et Rouen. En espérant que cela ne fausse pas trop le championnat pour autant…