TRANSFERT. TOP 14. Ce Tricolore rentre au port après six années passées loin de Vannes

En fin de contrat à Montpellier, l'ancien arrière du XV de France Anthony Bouthier a choisi de revenir au RC Vannes, son ancien club. Un choix fort pour le joueur.

L'info révélée par L’Équipe est confirmée par le Midi Libre : Anthony Bouthier va quitter Montpellier à la fin de la saison pour retrouver le RC Vannes.

Un pilier du MHR sur le départ

Un retour aux sources pour l’arrière international de 32 ans, qui avait porté les couleurs morbihannaises entre 2014 et 2019, avant de s’envoler vers le Top 14 et de découvrir le XV de France.

Arrivé à Montpellier en 2019, Bouthier s’était rapidement imposé dans l’effectif héraultais, grâce à son jeu au pied mamouthesque et sa capacité à relancer depuis le fond du terrain.

Sélectionné à 11 reprises sous le maillot bleu entre 2020 et 2021, il avait même marqué un essai face à le Pays de Galles lors du Tournoi des 6 Nations. Il avait ensuite été de la tournée en Australie avant de voir la concurrence, et particulièrement Thomas Ramos, lui passer devant.

Retour en Pro D2 pour le Landais

En fin de contrat cet été, Bouthier a fait le choix du cœur en signant à Vannes, un club qu’il connaît très bien et qui nourrit de belles ambitions pour l'avenir. Pour le RCV, c’est un renfort XXL à un poste clé, qui devrait apporter son expérience du haut niveau et son leadership naturel.

Du côté du MHR, ce départ s’inscrit dans une phase de reconstruction après plusieurs saisons compliquées. S’il n'a pas été épargné par les blessures et a perdu de sa superbe ces derniers mois, Bouthier reste un joueur qui peut apporter de la sérénité dans le dernier rideau.

Les supporters vannetais, eux, peuvent déjà se réjouir. Ramener à la Rabine un joueur de ce calibre, c’est un joli coup. Et ça sent bon la belle histoire, entre un club et un joueur qui se retrouvent pour une nouvelle aventure. Quand bien même Vannes retrouverait la Pro D2 l'an prochain. Mais rien n'est encore fait en Top 14. Et les Bretons pourraient réussir à se maintenir.