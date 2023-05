RUGBY. Un entraîneur de Top 14 bien connu dans le staff du XV de France après la Coupe du monde ?

Fabien Galthié était en visite à Perpignan ce jeudi. L’occasion pour lui d’échanger avec Patrick Arlettaz et d’avoir un oeil attentif sur le jeune Posolo Tuilagi ?

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié était, ce jeudi matin, en repérage à Perpignan. Il a passé la matinée au stade Aimé-Giral afin d’observer les joueurs de l’Usap. Mais selon les informations de l’Indépendant, l’actuel manager de Perpignan Patrick Arlettaz et Fabien Galthié aurait déjeuné ensemble pour évoquer l’intégration d’Arlettaz au sein du staff du XV de France. Ce dernier a par ailleurs annoncé en février dernier qu’il ne serait plus à la tête du club catalan la saison prochaine. L’occasion pour lui de relever un nouveau défi, cette fois-ci avec l’équipe de France. Il pourrait éventuellement succéder à Laurent Labit, qui rejoindra le Stade Français après la Coupe du monde, en tant que responsable de l’attaque des Bleus. Mais cette visite de courtoisie, avait-elle un double enjeu ?

Un œil sur Posolo Tuilagi

On le sait, Fabien Galthié est constamment à la recherche de ce qu’il appelle des ovnis. Et son regard a pu aussi se poser sur le surpuissant troisième ligne de 19 ans Posolo Tuilagi. Avec des dimensions physiques hors norme (1m92 pour 149kg), le fils d’Henry Tuilagi réalise de très belles prestations avec le club catalan, ce qui attire l’œil du sélectionneur des Bleus. D’ailleurs, Posolo Tuilagi a joué deux matchs avec les U20 lors du Tournoi des 6 Nations 2023. Il ne fait pas de bruit, mais ses bonnes performances sont sans doute scrutées de près par Fabien Galthié et son staff. Peut-être qu’à l’avenir, il sera un joueur cadre du XV de France. Qui sait ?