TRANSFERT. Top 14. Gaël Fickou au Racing 92, coup gagnant ou caprice ?

Gaël Fickou, le 3/4 centre électrique d’1.90m pour 100kg, devrait quitter le Stade Français pour son voisin francilien le Racing 92. Est-ce un choix raisonnable pour le club des Hauts-de-Seine ?

L’international français de 26 ans, parisien depuis la saison 2018-2019, ne devrait pas finir ses trois dernières années de contrat avec le Stade Français, avait ainsi déclaré Midi Olympique jeudi dernier. En effet, Gaël Fickou, 60 sélections, coûterait trop cher au club parisien, qui frôle la limite du salary cap imposé par la ligue nationale de rugby. Et avec un salaire avoisinant les 800 000 euros, le club parisien ne pouvait pas se permettre de le conserver. Un départ de plus, après celui de Jonathan Danty la saison prochaine, pour La Rochelle. Le Racing 92 s’est donc placé en pôle position sur le dossier et les discussions, entre Fickou et le club ciel et blanc, semblent se concrétiser pour un accord de transfert. Une aubaine pour les supporters racingmen. Ce qui a changé avec l'arrivée de Fabien Galthié : l'avis éclairé de FickouGaël Fickou, qui compte huit feuilles de matchs en top 14 cette saison pour 605 minutes jouées, pourrait alors rejoindre son compère du centre tricolore, Virimi Vakatawa, avec qui il a été installé en équipe de France. Cela faciliterait l’intégration de l’ex-Toulousain au Racing et permettrait une association plus fluide et déjà rodée dans l’attaque francilienne. Deux mêmes centres en club et équipe de France, un plus pour Laurent Travers comme pour le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. Cela nous rappelle presque à nos bons (ou mauvais) souvenirs les : Mermoz-Bastareaud ; Fofana-Rougerie ou encore l’emblématique duo Fritz-Jauzion… 26 ans, enfin l’âge de la maturité pour Gaël Fickou ?Mais est-ce une pioche judicieuse pour le Racing, qui compte déjà dans ses rangs de sacrés clients ? Parmi les trois quarts, on compte la paire de centre habituelle du Racing : Chavancy - Vakatawa. Sans compter le jeune Olivier Klemenczak qui grapille de plus en plus de temps de jeu. Sachant que la polyvalence de François Trinh-Duc peut également lui permettre jouer au poste de centre. La route semble donc barrée à ce poste. Fickou se risque à une rude concurrence, même s’il a les armes offensives pour s’imposer dans les lignes arrière des ciels et blancs. XV de France - De Soustons à Marcoussis : Olivier Klemenczak, le tant attendu

Gaël Fickou, peut également jouer au poste d’ailier. Un poste qu’il a déjà joué et dépanné avec le Stade Toulousain et le XV de France. C’est également une option intéressante, quand on connait sa pointe de vitesse et ses appuis parfois spectaculaires. Il pourrait palier le départ de Teddy Thomas vers le club de la ville rose. Mais là encore, la concurrence reste bien rude, avec des profils tels que Imhoff, Dupichot, Laborde ou encore la pépite Taofifenua qui excelle avec le Racing 92 cette saison, et qui est déjà appelée en équipe de France. En somme, cela ressemble à un mauvais choix ou un choix capricieux pour le club francilien. Le président Jacky Lorenzetti devra en plus, très certainement, casser la tirelire pour signer l’un des joueurs les plus chers du Top 14 actuellement. Sans oublier qu’à chaque regroupement de l’équipe de France, le club devra laisser filer sa recrue. XV de France - Fickou à l'aile : stratégique et logique pour Fabien Galthié