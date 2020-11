Ce qui a changé avec l'arrivée de Fabien Galthié : l'avis éclairé de Fickou

Le 3/4 du XV de France Gaël Fickou a expliqué pourquoi les Bleus étaient plus performants en 2020 qu'avant.

Le bilan du XV de France en 2020 est presque parfait. Hormis cet accroc en Ecosse dans le Tournoi, les Bleus ont remporté tous leurs matchs, battant l'Angleterre, l'Irlande et deux fois le Pays de Galles, notamment à Cardiff. Si on ne peut compter le match annulé face aux Fidji comme une vraie victoire, il n'en reste pas moins que les Tricolores sont invaincus cet automne. Un premier vrai test aura lieu dimanche à Murrayfield face à l'Ecosse, seule nation à avoir fait tomber les Bleus cette année. Mais ces Bleus-là sont en pleine confiance et montent en puissance. Et le staff, à commencer par Fabien Galthié, n'y est pas étranger comme le confirme Gaël Fickou au micro de RMC. "J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs sélectionneurs, quatre jusqu’à présent. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La façon de s’entraîner est différente, avec des entraînements à très haute intensité." Lesquels sont permis par le fait que le nouveau sélectionneur du XV de France a plus de joueurs à sa disposition contrairement à ses prédécesseurs. 26 ans, enfin l’âge de la maturité pour Gaël Fickou ?Plus précis, plus tacticien que ces derniers, Fabien Galthié "nous apprend plein de choses tous les jours". Le Parisien d'ajouter que le côté humain est très présent. Cet aspect du management qui manquait autrefois à l'ancien entraîneur du Stade Français et de Montpellier. Galthié comme son staff ont appris des erreurs du passé. "Le staff d'avant était compétent aussi. Mais le rugby qu'on propose aujourd’hui est moins axé sur la possession et plus basé sur le jeu au pied, la haute intensité". Une méthode différente selon Fickou qui réussit à cette équipe de France-là. "Il y a une bonne génération avec des joueurs hyper doués et beaucoup de choix à chaque poste." Ce qui permet de travailler dans de meilleures conditions. Ce qui n'était pas le cas avant. Le centre/ailier en est persuadé : il y a encore une marge de progression. "Il faut rester humble et ne pas s'emballer". Sous peine de connaître une seconde défaite face aux Ecossais dimanche.