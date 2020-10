26 ans, enfin l’âge de la maturité pour Gaël Fickou ?

Si son rôle en sélection est devenu essentiellement défensif aujourd’hui, moins fringuant qu’auparavant, le 3/4 des Bleus Gaël Fickou n’a pourtant que rarement semblé aussi performant.

L’avez-vous remarqué vous aussi ? Malgré sa prestation aboutie face au Pays de Galles, peu nombreux ont finalement été les médias à s’attarder sur le match de Gael Fickou, lui qui est pourtant bien souvent l’un des premiers garçons à faire les gros titres des journaux et ce peu importe la qualité de ses performances. Il faut dire que très tôt et depuis ses débuts pros à seulement 18 ans, beaucoup d’attentes (trop peut-être ?) ont été placées sur les épaules de l’enfant de La Seyne du fait de son talent immense. Ce qui explique pourquoi il a si longtemps été sous le feu des projecteurs, pas pour son plus grand plaisir, d’ailleurs.

Mais depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, l’âge et l’environnement aidant, le centre du Stade Français paraît avoir pris du galon et de la bouteille dans son jeu. Finalement aligné en numéro 12 avec les Bleus dès que possible, le Parisien se révèle être très complémentaire de Virimi Vakatawa et le vrai catalyseur de la ligne… de défense des Tricolores. Un comble pour celui dont on a si souvent loué les qualités offensives.

Et pourtant, l’ancien Toulousain semble aujourd’hui se plaire dans son rôle d’organisateur de la ligne défensive mise en place par Gareth Edwards. Toujours aussi dur sur l’homme, capable désormais d’assurer la continuité du jeu derrière lui, sa performance face au Pays de Galles, marquée par son 7/7 en défense et sa passe parfaite qui ouvrit l’intervalle à Vakatawa sur le deuxième essai de Dupont, conforte son nouveau statut. Il faut dire que malgré son âge encore jeune, Fickou est à 26 ans l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe France où ses 56 sélections rassurent et en imposent au milieu des jeunes-pouces qui constituent essentiellement cette équipe.

Alors quand la stratégie du week-end demande de l’expérience collective, il n’est pas rare que ce soit à lui qu’on fasse appel, comme ce samedi où il jouera numéro 11 face à l’Irlande, un poste qu’il a déjà occupé en équipe de France. Un coup au centre, un coup à l’aile, le staff compte quoi qu’il en soit sur lui et le fait savoir, en le titularisant à chaque sortie et parfois à la place de spécialistes du poste ou des hommes en forme du moment. "Gaël Fickou a cette expérience-là car on avait dû gérer ce même problème face au Pays de Galles à Cardiff", coupait Galthié en conférence de presse dans la semaine en référence à son positionnement à l’aile et à la place de garçons qui marchent sur l’eau comme Arthur Retière ou Gabin Villière.

Couteau-suisse et homme de main du staff

Contre l’Irlande, le staff des Bleus n’a d’ailleurs aucunement caché que son repositionnement était principalement dû aussi à ses qualités aériennes et défensives. Comme quoi Fickou est bien devenu un joueur très complet, à mille lieues du trois-quart « fou-fou » et un peu hors-système que l’on a longtemps connu dans les premières années de sa carrière. Mieux, depuis la prise en main du clan Galthié, le principal intéressé est devenu un incontournable comme en témoignent ses 5 titularisations en autant de rencontres. Aujourd’hui, ce sont plutôt des éléments comme Antoine Dupont ou Virimi Vakatawa qui attirent les lumières et évoluer dans leur ombre ne semble pas être une contrainte pour « La Fick », qui semble jouer libéré.

Samedi face au remuant Andrew Conway, nul doute que son rôle premier sera à nouveau de contenir le feu follet du Munster, de gérer les montées défensives inversées qu’il maîtrise si bien et d’assurer dans le jeu aérien sous les quilles de Sexton et face à une équipe celte spécialiste dans le domaine. Connaissant ses qualités intrinsèques, cela peut quelque peu surprendre, sembler réducteur. On ne l’a pourtant jamais vu aussi bon et régulier qu’en ce moment…