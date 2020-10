XV de France - De Soustons à Marcoussis : Olivier Klemenczak, le tant attendu

La liste de Fabien Galthié a dévoilé le nom d'Olivier Klemenczak pour préparer le prochain match face au Pays de Galles.

24 ans, 1 mètre 81 et 81 kilos. Rien pour faire peur aux centres des autres nations. A première vue. Mais Olivier Klemenczak ne se résume pas à des mesures physiques et il le prouve depuis plusieurs années. L'originaire de Corbeil-Essonnes est désormais parmi les joueurs qui ont déjà mis les pieds à Marcoussis, et qui participeront à un stage du XV de France pour des matchs internationaux.

Je l’ai appris ce matin (mercredi), Lolo (Laurent) Labit m’a appelé juste avant l’entraînement. Je ressens beaucoup d’émotions, de bonheur. Je ne m’y attendais pas forcément, même pas du tout. Je suis évidemment très heureux, je ne vais pas être dépaysé avec mes quelques collègues du Racing, en plus de ceux que je peux connaître. Cela devrait bien se passer, il me tarde d’y être et de découvrir cela mais avant il faut penser à la finale de Coupe d’Europe - Klemenczak à la FFR, à propos de son annonce.