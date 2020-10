XV de France - Fickou à l'aile : stratégique et logique pour Fabien Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a expliqué pourquoi il avait aligné Gaël Fikcou à l'aile face à l'Irlande.

Ce jeudi, l'encadrement du XV de France a dévoilé la composition de l'équipe pour recevoir l'Irlande dans le Tournoi. Peu de changements par rapport au XV qui a battu le Pays de Galles samedi dernier. Le staff a cependant dû composer avec le forfait de Teddy Thomas. C'est le Parisien Gaël Fickou qui passe à l'aile. Tandis que le Montpelliérain Arthur Vincent retrouve un poste qu'il avait occupé l'hiver dernier aux côtés de Virimi Vakatawa. C'est justement l'expérience collective que Fabien Galthié a souhaité mettre en avant. Alors oui, Fickou a été très bon face aux Gallois au centre, mais il a déjà joué à l'aile avec les Bleus. Avec plus ou moins de succès diront certains. Ce qui n'est pas encore le cas du Rochelais Arthur Retière. Le sélectionneur considère cependant qu'il "est prêt".



Les deux hommes ont été très bons à l'entraînement. Le Rochelais a convaincu le staff ce mercredi soir lors du fameux entraînement à haute intensité. "On gagne sa place à l'entraînement", a martelé Galthié. Gaël Fickou a lui aussi prouvé qu'il pouvait être solide à l'aile, en particulier sous les ballons hauts irlandais. Mais ce serait réduire le jeu du XV du Trèfle dont la stratégie est plus complexe "avec son animation offensive, son jeu de droite à gauche, et de gauche à droite, et notamment le pied droit de Jonny Sexton." Un pied qu'il utilise pour mettre la pression soit de manière tendue, soit sur des jeux au pied très élevés sur l'aile. "Gaël Fickou a cette expérience-là car on avait dû gérer ce même problème face au Pays de Galles à Cardiff." Ce sont tous ces éléments qui ont poussé le staff à composer cette équipe de cette façon-là.