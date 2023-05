TRANSFERT. TOP 14. Amatosero devrait rester, Barraque sur le départ... ça bouge encore à l'ASM !

Décidément, Clermont est un des clubs de Top 14 les plus actives sur le marché des transferts ! Dans l'optique de consolider son équipe, Urios continue de faire des choix !

Amatosero n'ira pas en Australie !

Annoncé depuis plusieurs mois sur le départ, et plus précisément du côté des Waratahs, Miles Amatosero devrait rester en Auvergne selon Rugbyrama. Le géant deuxième ligne n'a que 20 ans, et représente déjà un grand espoir du rugby australien à ce poste. Par ailleurs, Eddie Jones compte sur lui pour rentrer au sein des Wallabies, dans un futur proche. Néanmoins, Christophe Urios semble avoir eu les bons mots pour convaincre ce colosse (2m03, 125kg) de poursuivre son aventure à Clermont, lui qui voyait son contrat se terminer en juin. Il serait alors joker médical pour la période la Coupe du monde, puis reprendrait un statut "normal" pour le reste de la saison 2023/2024. De plus, Marcos Kremer et Tomas Lavanini devraient sans trop de surprise participer au Mondial avec les Pumas. Dans ce cas-là, le staff de Clermont aurait le jeune Chris Gabriel à sa disposition, mais également l'expérimenté Rob Simmons, et pour finir Miles Amatosero. En plus de cela, Sébastien Vahaamahina a mis fin à sa carrière, ce qui a conforté les dirigeants auvergnats dans l'idée de garder leur jeune pépite.

Du changement dans l'effectif !

À l'ASM, il y a du changement à tous les étages, même pour les joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu espéré. En effet, Jean-Pascal Barraque n'a pas perdu sa cote de popularité sur le marché des transferts, et reste un joueur courtisé par les écuries du Top 14. L'année prochaine, l'ancien membre de l'équipe de France à 7 devrait rejoindre l'USAP, alors que son contrat court jusqu'en juin 2024 ! Avec la concurrence au poste, le centre et arrière clermontois cherche de la fraîcheur et du temps de jeu dans le sud de la France. Puis, en quête de temps de jeu également, Loïc Godener et Marvin O'Connor aimerait voir de nouveaux horizons, eux qui sont liés au club encore une saison supplémentaire. Pour le moment, aucune offre n'a été mis sur la table les concernant. Enfin, Jacobus Van Tonder, qui est régulièrement aligné par Urios, plairait beaucoup aux Scarlets, toujours selon les informations de Rugbyrama.

