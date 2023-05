VIDEO. RUGBY. Ce géant s'invite sur la pelouse et colle des raffuts à la sécurité en plein match !

Scène totalement délirante lors du dernier match de la saison régulière de ProD2 ! Durant la partie entre Aurillac et Biarritz, un invité bien particulier est venu jouer avec la sécurité !

Tout pour jouer, sauf le maillot !

Lors du match opposant le Stade Aurillacois au Biarritz Olympique, un "streaker" a fait son apparition sur la pelouse. Habituellement, ces personnes amusent la galerie un court instant, avant de se faire maîtriser par les agents de sécurité, et bien souvent de finir au poste de police ! Toutefois, ce n'est pas ce qui est arrivé à notre colosse vendredi dernier ! En effet, la séquence vidéo a été filmée, et nous a tous donné le sourire. Nous voyons un géant rentrer en courant sur le terrain, taper dans la main de plusieurs joueurs d'Aurillac, qu'il avait l'air de connaître visiblement, puis même de nettoyer le crampon de Toko Valentin ! Pour l'instant, rien de bien surprenant, mais la vidéo prend une tournure bien plus comique quand les deux agents de sécurité ont commencé à poursuivre l'intrus, en vain. Le grand gaillard a envoyé valser une première fois un membre de la sécurité, lui récupérant au passage sa casquette, puis une seconde fois sur un raffut digne des plus grands ailiers de Top 14 ! Il faut dire que le principal intéressé paraissait déjà très costaud à côté des joueurs ! Pour finir, il décida de sortir du terrain de son propre chef, provoquant au passage des rires en tribunes, et sur le terrain ! Nous vous mettons la vidéo ci-dessous.