TRANSFERT. TOP 14. 1,87 m, 109 kg, JIFF, puissant : un ex-Bleuet à la relance au Stade Français

1,87 m, 109 kg et un gros potentiel à réveiller : Tani Vili, ancien des Bleuets, va rejoindre le Stade Français selon Midi Olympique.

Le Stade Français continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Après Néné, Kerr-Barlow, Paiva ou encore Hervé, Tani Vili aurait donné son accord pour rejoindre le club parisien, selon Midi Olympique. Passé par les Bleuets, mais aussi Clermont et Bordeaux, le centre percutant (1,87 m, 109 kg) débarque avec l'étiquette "centre JIFF", un atout précieux dans la grille du Top 14. Malgré des rumeurs l'envoyant à Toulon, le Briviste de naissance a finalement choisi la capitale pour franchir un palier.

Depuis Vannes, le jeune centre avoue via le Telegramme : “Je me suis un peu reposé sur mes lauriers”, conscient que le défi à Paris sera d’intensité et de constance. Il arrive dans un club historique, mais en pleine reconstruction après une saison très compliquée, où il espère provoquer l’étincelle.

Un atout tactique pour la ligne de 3⁄4

Avec ses 110 kg de puissance et son envie au centre, Vili peut créer des brèches, temporiser et délivrer des off-loads qui changent le tempo d'un match. Chez les Soldats Roses, il pourra faire la différence à condition de réussir à trouver sa place dans le système et d'être aligné par le coach. Au RCV, il n'a joué que 5 matchs comme titulaire en 14 rencontres. Une déception pour celui qui avait fait de grosses prestations à l'ASM puis à l'UBB avant de connaitre un passage à vide et de disparaitre des feuilles de match.

Une nouvelle opportunité

Le fait qu’il soit éligible JIFF est une belle aubaine pour le club, alors que la réglementation impose un quota de joueurs formés en France. Cela permet au Stade Français de renforcer sa charnière sans grignoter sur son contingent de JIFFs ailleurs.

Le Stade va aussi devoir ajuster ses rotations au centre, avec une concurrence entre les jeunes pousses et les vétérans. Mais l'apport de Vili, frais et ambitieux, pourrait redonner un second souffle à ce secteur stratégique.

Longtemps annoncé comme la relève chez les Bleus, et notamment comme un successeur de Danty, il n'a jusqu'ici pas atteint son plein potentiel. Mais à seulement 24 ans, il peut encore espérer s'inviter à Marcoussis malgré l'énorme concurrence au centre (Depoortere, Gailleton, etc.). A condition de réalisation de gros matchs en TOP 14.