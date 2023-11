TRANSFERT. Romain Ntamack en Super Rugby un jour ? L'idée prend de plus en plus d'ampleur

Romain Ntamack est très intéressé par l'idée d'aller un jour jouer à l'étranger. Et le Super Rugby semble être sa destination favorite.

Alors que Kolisi, Whitelock ou Marchant vont débarquer en Top 14 très prochainement, que Wiese, Kleyn et bientôt les autres pourraient être attendus la saison prochaine, ou que les All Blacks vont, pour beaucoup, prendre la direction du Japon, et si l'inverse se produisait enfin ? Et si des Tricolores allaient tenter une aventure exotique à l'autre bout du monde ? Récemment, on a vu Yoann Maestri avoir tenté la pige au Japon, alors que Mathieu Bastareaud a lui déjà foulé les terrains de New York. On se souvient aussi bien sûr des aventures de Fred Michalak et Clément Poitrenaud en Afrique du Sud.

Lui aussi joueur du Stade Toulousain et figure du XV de France, Romain Ntamack leur emboîtera-t-il le pas ? On sait que l'ouvreur de 24 ans est un jeune homme curieux et passionné par les voyages. Invité ce lundi matin sur RTL pour présenter son livre "Le rugby dans le sang" (sortie le 9 novembre), le compère d'Antoine Dupont a une nouvelle fois reparlé de ses désirs de vivre une expérience à l'étranger, à l'avenir.

Il y a 2 mois, il évoquait l'Australie pour L'Equipe: "La prochaine Coupe du monde aura lieu en Australie en 2027. Si j'ai la chance d'y participer, ça pourrait ensuite être l'occasion de rester là-bas. J'aimerais tenter une expérience dans un club australien. J'ai la sensation qu'il y fait bon vivre. Si je peux découvrir ce pays tout en jouant au rugby, ce serait parfait."".

Cette fois-ci, il précise encore davantage, ne fermant pas la porte non plus à ce qui se fait ailleurs que sur l'île continent. "Je l'évoque dans mon livre, disait-il sur la radio détenue par le groupe M6. J'aimerais tenter une expérience en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Cela permet de voir une autre culture, j'ai toujours regarder le Super Rugby. Pourquoi pas aller aux États-Unis également, un pays qui recevra la Coupe du monde 2031".

Romain Ntamack un jour aux Crusaders, le club historique de son idole Dan Carter ? L'idée ne doit certainement pas lui déplaire... Lié à Toulouse jusqu'en 2028, on imagine volontiers le numéro 10 à la mèche parfaite posséder une clause dans son contrat pour ce type d'expérience. Ou s'arranger avec son club, comme devrait le faire Antoine Dupont pour disputer les JO.