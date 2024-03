TOP14. ''Je ne me sens plus très bien dans ce milieu pro'' : l'iconique Matthieu Acebes quitte l'USAP

Tremblement de terre à l'USAP : le Jason Statham catalan Mathieu Acebes quitte le club. La fin d'une ère.

Voici une annonce qui, qu’on se le dise, va marquer la fin d'une ère du côté de la Catalogne. Après 8 saisons, quelque 170 matchs et 39 essais inscrits jusqu’ici, Mathieu Acebes va quitter l’USAP et achever sa carrière professionnelle.

Voici une annonce qui, qu'on se le dise, va marquer la fin d'une ère du côté de la Catalogne. Après 8 saisons, quelque 170 matchs et 39 essais inscrits jusqu'ici, Mathieu Acebes va quitter l'USAP et achever sa carrière professionnelle.

Le centre ou ailier de 36 ans l'a annoncé sur les ondes de France Bleu Occitanie, ce mardi. Rien de surprenant vu son âge avancé et la fin de son contrat qui approchait, même si le Basque de naissance semblait en avoir encore dans le moteur.

"J'ai 36 ans et j'arrive en fin de contrat, je pense qu'il faut savoir s'arrêter," explique-t-il avec son franc-parler légendaire. "Je pense que j'en ai encore dans les jambes, mais je sens que c'est pour moi le moment d'arrêter parce que je ne me sens plus très bien dans ce milieu professionnel et son fonctionnement. J'ai bien croqué pendant toutes ces années, je me suis régalé, des rencontres superbes."

Un tour à l'étranger pour finir ?

Le bouillonnant catalan aura donc marqué l’histoire de l’USAP avec notamment deux montées en Top 14 et des dizaines de capitanat. Et quelques coups de sang, à l’image de ses 13 cartons récoltés (dont 2 rouges) qui lui ont souvent valu d’être surnommé le Jason Statham catalan, sur les réseaux sociaux.





D’ailleurs, Acebes quittera le monde pro avec le titre honorifique de 3/4 de l’Hexagone ayant reçu le plus de cartons dans sa carrière. Avec 27 biscottes dont 4 rouges, il est sans aucun conteste le vainqueur de la catégorie. A titre de comparaison, le remuant Florian Fritz n’en avait lui reçu que 18, en 15 ans d’activité.

Mais le Basque ne compte pas raccrocher les crampons tout de suite pour autant : "Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas aller faire un petit tour à l'étranger..." France Bleu croit savoir que plusieurs clubs de ProD2 voudraient s’attacher ses services pour une saison au moins.

De notre côté, on notera aussi que dans son cher et tendre Pays Basque, son frère Nicolas joue toujours pour St-Jean de Luz, en Nationale 2. Et qu’il pourrait être tenté de le rejoindre, histoire de boucler la boucle…