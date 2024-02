RUGBY. TOP 14. Posolo Tuilagi bientôt réuni avec son oncle Manu à l'USAP ?

Selon les informations du Parisien, l'USAP discuterait avec le centre anglais Manu Tuilagi. Va-t-il être réuni avec son neveu, le 2e ligne du XV de France, Posolo ?

RUGBY. XV de France. Le Dilemme Posolo Tuilagi Avant l'Italie : Titulaire ou Super-Sub ? Harinordoquy trancheManu Tuilagi va-t-il débarquer en Top 14 ? Cela fait déjà plusieurs années que le centre international anglais est envoyé en France. L'an passé, le joueur d'origine samoane était sur les tablettes du Racing 92 selon la presse anglaise. Il avait déjà été reçu par la formation francilienne en 2019.

Mais il n'a finalement jamais traversé la Manche, du moins pour s'y installer sur la durée. A 32 ans et en fin de contrat avec les Sharks, il pourrait finalement céder aux sirènes des clubs français. Tirant ainsi un trait sur sa carrière internationale.

Plusieurs formations auraient un oeil sur le joueur du XV de la Rose. Et notamment un en particulier si on en croit les informations de nos confrères du Parisien : l'USAP. Avec une idée derrière la tête pour la direction catalane, à savoir réunir le neveu avec son oncle. VIDEO. À 32 ans, Manu Tuilagi aime toujours autant le chocolat : pluie de cartouches face à ParisVous savez certainement que le père de Posolo, Henry a déjà défendu les couleurs usapistes dans sa carrière. L'histoire serait donc belle si d'aventure Manu venait à signer. Des contacts auraient eu lieu si on en croit les premières informations avancées par Le Parisien.

"François Rivière en rêve et avoue que des discussions sont en cours." D'aucuns salivent d'avance à l'idée de voir Posolo et son oncle évoluer ensemble sur la pelouse. De quoi donner des frayeurs aux défenseurs adverses.

Manu Tuilagi n'a jamais évolué ailleurs qu'en Premiership. Joueur des Leicester Tigers pendant six entre 2013 et 2019, il avait rejoint Sale au sortir de la Coupe du monde au Japon. S'il est réputé pour sa puissance, le centre n'a pas été épargné par les blessures dans sa carrière.

Ce qui ne lui a pas permis de s'installer durablement en équipe nationale. Sélectionné depuis 2013, il n'a participé qu'à cinq Tournois des 6 Nations pour seulement 12 matchs. Soit presque autant qu'en Coupe du monde (11) avec uniquement deux Mondiaux à son actif (2015, 2019).