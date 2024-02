RUGBY. XV de France. Le Dilemme Posolo Tuilagi Avant l'Italie : Titulaire ou Super-Sub ? Harinordoquy tranche

Après deux bonnes entrées en jeu avec le XV de France dans ce 6 Nations, Posolo Tuilagi doit-il être aligné d'entrée avec les Bleus contre l'Italie ?

S'il n'a pas été titulaire à Murrayfield face à l'Ecosse lors de la deuxième journée du 6 Nations, Posolo Tuilagi n'a pas manqué son entrée en jeu. Aux côtés des finisseurs, le jeune deuxième ligne a apporté beaucoup de fraicheur mais surtout de la puissance en deuxième période.

"J’ai senti une bonne énergie de la part d’Alexandre Roumat avec Posolo Tuilagi, Dorian Aldegheri et Julien Marchand… à mon sens ils ont tous apporté leur énergie à ce XV de France", a commenté Imanol Harinordoquy pour le Midi Olympique. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié ne peut être content de la prestation de ses ouailles. A ses yeux, les joueurs sur le banc ont le rôle le plus important : terminer la rencontre et gagner le match.

Il l'avait d'ailleurs rappelé en conférence de presse au moment d'expliquer pourquoi il avait préféré Louis Bielle-Biarrey à Yoram Moefana pour démarrer. Si au final, c'est le jeune ailier bordelais qui a inscrit l'essai de la victoire pour l'équipe de France, c'est aussi en partie parce que les entrants ont mis le collectif dans l'avancée. RUGBY. XV de France. Bielle-Biarrey, Tuilagi, Marchand... Face à l’Écosse, quels Bleus ont gagné des points ?Il ne faut pas oublier que c'est Nolann Le Garrec qui lui a délivré la passe décisive petit côté. Et que tout part d'une bonne mêlée dans le camp écossais lors de laquelle tous les finisseurs ou presque ont participé pour permettre à François Cros de démarrer dans l'avancée.

Parmi eux se trouvait Posolo Tuilagi. Entré à la 49e, il a bénéficié d'un bon temps jeu pour son deuxième match international avec le XV de France. En l'absence des habituels titulaires au poste comme Flament, Willemse ou encore Taofifenua, le joueur de l'USAP marque des points.

Suffisant pour le titulariser dans deux semaines face à l'Italie ? Harinordoquy pense qu'il faut encore attendre : "C’est peut-être encore un peu tôt et je ne suis pas sûr qu’il ait la « caisse » pour jouer 50 minutes. En revanche, il peut faire de vraies différences quand l’équipe adverse est un peu fatiguée." XV DE FRANCE. Dézingué sur les réseaux, on vous explique pourquoi Jalibert a été loin d’être ''cata'' face à l’ÉcosseIl est vrai que sa puissance et sa fougue peuvent faire des ravages face à des joueurs qui ont donné pendant près d'une heure. Pour l'heure, il semble donc contraint à un rôle d'impact player. Mais ne semble pas lui déplaire. D'autant que les joueurs précédemment cités pourraient revenir.

Il ne va donc pas faire la fine bouche devant du temps de jeu dans le Tournoi à seulement 19 ans. Surtout qu'il est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. "L’autre truc, c’est qu’il peut handicaper la touche car il supprime une option de sauteur, et comme nous n’avons déjà pas beaucoup d’options…", constate Imanol Harinordoquy. Il lui est aussi nécessaire de trouver sa place dans le groupe. Néanmoins, il semble déjà avoir été adopté par ses coéquipiers et les supporters tricolores.