Top 14. ’’Il n’y a pas de polémique là-dessus’’, retrouvailles attendues entre Matthieu Acebes et Adrien Descottes

Perpignan se déplace sur la pelouse de Grenoble pour l’acces match en Top 14. Adrien Descottes sera l’arbitre et retrouvera un certain Mathieu Acebes.

Qui de Perpignan ou Grenoble évoluera en Top 14 la saison prochaine ? Réponse demain soir vers 23h. Une rencontre qui risque d’être tendue au vu de l’enjeu de celle-ci. L’arbitre Adrien Descottes sera au sifflet pour orchestrer la bonne tenue de ce match. Et il retrouvera par la même occasion le centre de Perpignan Mathieu Acebes avec lequel il avait eu un petit accrochage face au Racing. “Vous êtes qui là ? Vous êtes qui ? Restez là ! Vous voulez repartir pour 6 semaines ? Ou 10 ?”. Pour venir vous rafraichir la mémoire, le centre de Perpignan venait de revenir de suspension après avoir donné un coup de tête à Jonathan Danty. Sur cette situation, la réaction de l’arbitre est certes disproportionnée, mais Mathieu Acebes a surement payé de sa réputation en Top 14.

Les retrouvailles

Et ce Grenoble-Perpignan est synonyme de retrouvaille entre le joueur et l’arbitre. Avec beaucoup de professionnalisme, Mathieu Acebes a déclaré en conférence de presse : “Je me suis déjà expliqué avec lui. Il n’y a pas de polémique là-dessus. J’ai bientôt 36 ans, ça fait 16 ans que je suis dans le rugby professionnel, je sais très bien ce que je fais.” Sans langue de bois, le joueur passé par Pau ou encore Auch et l’arbitre Adrien Descottes vont donc se revoir sur la pelouse du Stade des Alpes. Et nous espérons que le match va se passer de la meilleure manière possible.