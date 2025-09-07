Top 14. VIDÉO. 20/20 en filouterie, Page-Relo scelle la victoire de l’UBB contre La Rochelle

Dans un match marqué par des défenses en place et des fautes de main, Martin Page-Relo s’est fait remarquer pour ses débuts avec l’UBB.

Ce samedi 7 septembre, à Chaban-Delmas, c’était son premier match sous les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles. Venu de Lyon, le demi de mêlée a été aligné avec le 9 dans le dos contre le Stade Rochelais, pour la première journée de Top 14. Pour sa grande première, il a fait forte impression, notamment grâce à un essai qui a permis à l’UBB de souffler dans un match sous tension.

En effet, les deux formations de l’Atlantique ont eu bien du mal à se départager durant près d’une heure. Plusieurs essais et actions dangereuses ont été annihilés par des fautes de mains et imprécisions inhérentes au début de saison, surtout durant le premier acte. Ainsi, alors que LBB avait ouvert son compteur d’essai (46ᵉ), quelques minutes avant. Martin Page-Relo a alourdi la note pour les Maritimes.

En effet, à l’heure de jeu, un ballon termine sa trajectoire derrière la ligne de touche, à 55 mètres de l’en-but rochelais. Avec sa course, le demi de mêlée italien fait comprendre à Damian Penaud qu’il veut jouer rapidement cette action. L’ailier s’exécute et sert Martin Page-Relo qui s’empresse d’éliminer deux Rochelais avec un jeu au pied astucieux.

Après une belle course qui surprend Hoani Bosmorin et jules Favre, il récupère le ballon au rebond et file dans l’en-but. Avec la transformation assurée par Matthieu Jalibert, les Bordelo-Béglais prennent 15 points d’avance sur leurs adversaires du jour. À 20 minutes de la fin de la rencontre, cet essai de filou scelle un premier succès pour les locaux sur cette nouvelle saison de Top 14 2025/2026.

Après une confirmation sur les rives du Rhône, Martin Page-Relo est venu en Gironde durant l’été et pourrait avoir un rôle bien différent que prévu. Pour cause, Maxime Lucu s’est blessé à un pouce et devrait être absent jusqu’à fin octobre, environ, pour soigner son articulation. Ainsi, l’ancien Toulousain était venu pour intégrer la rotation et s’offre ses premiers galons en tant que titulaire d’une bien belle manière.

L’UBB solide contre La Rochelle

En parallèle, le match a offert le premier choc de la saison, entre deux équipes attendues à un haut niveau cette saison. Cette confrontation a rassuré sur la qualité des défenses et l’habileté des ouvreurs, décisifs avec des coups de pieds bien sentis et remuants dans le jeu. Matthieu Jalibert a été important sur la réalisation de Louis Bielle-Biarrey (46ᵉ) et Antoine Hastoy s’est fait remarquer sur l’essai de Jules Favre (50ᵉ).

Après la rencontre, la recrue Boris Palu s’est exprimé sur la stratégie qu’ils avaient mis en place sur cette première journée. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, les axes de travail ciblés ont porté leurs fruits : “Nous avions vraiment axé la semaine de préparation sur le combat, les zones de contact, les défenses des ballons portés, les points forts du jeu de la Rochelle. Je trouve qu’on a répondu présent, on n’a pas craqué sur les ballons portés. On a réussi de bons turnovers, c’est ce qui nous a mis dans l’avancée.”

