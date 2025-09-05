RUGBY. Insolite. Cette légende du Top 14 rejoint le staff de la 56ᵉ nation mondiale !

Icône de l’ASM Clermont et du Top 14, Jamie Cudmore a intégré le staff de la sélection du Luxembourg comme entraîneur chargé de la conquête et la défense.

Légendaire, Jamie Cudmore a marqué le Top 14 par tellement d’aspect. Personnage marquant par son caractère chambreur et bagarreur, le Canadien a aussi été l’un des grands artisans du titre de l’ASM Clermont Auvergne en 2010, le premier du club en Top 14. Aujourd’hui, l’homme de 46 ans est entraîneur et a rejoint le staff de la sélection du Luxembourg.

Plus précisément, l’ancien deuxième ligne a été désigné en tant qu’entraîneur en charge de la conquête et des zones de contact, selon RTL Infos. Il a été nommé par le sélectionneur James Kent, ancien analyste qui a déjà épaulé de nombreuses sélections et formations professionnelles par le passé, dont le XV de France. Les deux hommes se sont connus au Canada, alors que l’actuel sélectionneur du Luxembourg travaillait pour la fédération du pays boréal.

Par ailleurs, James Kent n’a pas beaucoup de doutes sur la capacité de Jamie Cudmore à aider cette sélection, pointant à la 56ᵉ place du classement World Rugby. “Il sera un atout considérable pour l'équipe. Il place la barre très haut, il n'a jamais reculé en tant que joueur et je pense qu'il n'en attend pas moins de ses joueurs. Je pense que les gars seront vraiment ravis de travailler avec lui”, affirme le sélectionneur nommé en début d’année pour RTL Infos.

La saison passée, le Luxembourg évoluait dans le Rugby Europe Trophy. Il s’agit de la deuxième division du Vieux continent, derrière le REC où jouent la Géorgie, le Portugal et la Roumanie. Cependant, les Luxembourgeois n’ont remporté aucun match sur l’hiver 2024/2025 et subissent une relégation dans la division inférieure, le Rugby Europe Conference.

Du Top 14 au banc, Cudmore en renfort

Depuis 2017, Jamie Cudmore a effectué une reconversion en tant qu’entraîneur. Tout d’abord, il a été l’entraîneur des avants d’Oyonnax Rugby sur la saison 2017/2018. Juste avant, il venait de conclure sa carrière dans l’Ain. Sur l’exercice suivant, il avait intégré le banc de l’ambitieux club de Provence Rugby, après sa montée en Pro D2. Cette fois, il est désigné comme manager de l’équipe première, mais ne reste qu’une année dans le Sud-Est.

Ensuite, l’ancien deuxième ligne enchaînait les projets à l’issue compliquée. Ainsi, de 2019 à 2021, il était au cœur d’un programme de développement du rugby canadien, baptisé Canadian Pride. Cependant, il sera licencié après avoir tenu des propos déplacés envers la sélection féminine du Canada. Il a aussi fait un court passage à la franchise de MLR des Toronto Arrows, avant que cette dernière ne fasse faillite. Début 2025, il a brièvement intégré le staff du Stade Niçois.

Cependant, si Jamie Cudmore est connu, c’est avant tout pour son passage en Top 14 en tant que joueur. Tout particulièrement, il a été l’une des grandes figures de l’ASM Clermont où il a disputé 216 rencontres entre 2005 et 2016. Sous le maillot auvergnat, il soulève le Bouclier de Brennus en 2010 et remporte un Challenge Européen en 2007. Il a aussi été vice-champion d’Europe en 2013 et 2015. Malheureusement, l’histoire avec l’écurie jaune et bleue est entachée par des polémiques autour de la gestion de l’état de santé du joueur par le club.

