XV de France. James Kent, l'infiltré australien au service des Bleus

Australien, James Kent a rejoint le staff du XV de France en tant qu'analyste de la performance lors de la tournée sur ses propres terres. Un moment fort.

Il y a bien un Australien qui n'a pas dû apprécier le scénario de la fin de match de mercredi dernier et la victoire des Wallabies face à la France sur le gong. Son nom ? James Kent. Et pour cause. L'homme de 33 ans a intégré le staff du XV de France en tant qu'analyste de la performance, il y a de ça ''six ou sept semaines'' comme il l'indiquait au site australien Rugby.com.au. À vrai dire, James a une histoire particulière avec l'Hexagone. Né d'un père australien et d'une mère française, il possède la double nationalité. Elevé dans un premier temps à Londres, il a ensuite regagné l'Australie, le pays de son père et la Nouvelle-Galles du Sud, une fois ses études terminées, dans le cadre professionnel. Avant de bourlinguer, aux quatre coins de la planète grâce au rugby. Avant la rencontre de mercredi, il contait son enfance, tiraillé entre les deux camps lorsque les deux équipes s'affrontaient : ''En grandissant, c'était des équipes que je suivais avec passion. Quand ils se jouaient, je chantais les deux hymnes [...] Enfant, vous apprenez tous les grands hymnes en regardant les matchs. Mercredi, je devrais chanter l'hymne français et me taire pour l'australien. Je vais devoir avoir ma meilleure poker face''. Il a dû en revanche éprouver une immense déception, lors de cette défaite cruelle.