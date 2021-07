[ARBITRAGE] Australie/France. L'attitude de Hooper sur son essai était-elle légale ?

L'essai de Michael Hooper en fin de match face au XV de France a permis à l'Australie de recoller au score. Mais avait-il le droit de marquer de cette manière ?

VIDEO. Un raté incroyable prive les Bleus d'un succès de prestige en AustralieC'est une des actions marquantes du match, si on met de côté le cafouillage des Bleus en fin de partie qui offre la victoire aux Wallabies. Ces derniers ont couru après le score durant l'intégralité de ce premier test avant de finalement passer devant après la fin du temps réglementaire sur une pénalité. Avant cela, ils ont marqué en force par deux fois à la 34e puis à la 71e. C'est ce second essai par le capitaine Hooper (à retrouver à partir de 5'11) qui nous intéresse. Et pour cause, certains ont eu l'impression que le 3e ligne australien n'était pas légalement en position de marquer. L'ancien international samoan Dan Leo aurait aimé que l'arbitre fasse appel à la vidéo pour voir s'il avait les pieds derrière le ruck.

Qu'en pense notre arbitre maison, Dédé Puiledébut ?

Point Arbitrage : C'est pas clair et évident donc jeu.

Pour moi la directive importante, c’est qu'il faut avoir au moins un pied derrière le ballon au moment de s'en saisir. Ça a l'air d'être le cas.

Il semble en effet avoir les mains sur le ballon avant d'avancer son pied gauche puis de proposer son dos aux Tricolores. Lesquels ont sans doute été trop attentistes sur cette action. Ils auraient dû le charger. Mais ça s'est joué en quelques secondes.