VIDEO. Un raté incroyable prive les Bleus d'un succès de prestige en Australie

Le XV de France a laissé échapper une première victoire en Australie depuis 1990 en fin de match malgré deux beaux essais de Gabin Villière.



Tout avait superbement débuté pour le XV de France avec deux essais de l'ailier du RCT Gabin Villière pour un avantage de 15 à 0. Les planètes semblaient alignées pour les Bleus de Galthié en vue d'un premier succès en Australie depuis 31 ans. Considérée comme une équipe B ou de développement, cette équipe de France a fait bien plus que de la résistance malgré des approximations et de l'indiscipline. Si bien que les Tricolores ont mené durant toute la partie en dépit de l'essai de Paenga-Amosa à la demi-heure et du pied de Noah Lolesio, auteur de trois pénalités. Les Wallabies ont mis les Français sous pression, mais ils ont su résister et rester en tête alors même que Hooper a ramené les siens à une longueur avec encore neuf minutes à jouer. C'est dans les derniers instants de la partie que le match a basculé. Les Tricolores ont mal négocié un ballon en touche et ainsi offert une ultime pénalité aux locaux.