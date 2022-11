TOP 14. Une vague de départs prévue du côté de l’Union Bordeaux-Bègles ?

Déjà dans la tourmente d'un point de vue sportif en Top 14, l'UBB pourrait également perdre de nombreux joueurs à la fin de la saison.

RUGBY. Top 14. Coup de tonnerre à Bordeaux ! Christophe Urios remercié avec effet immédiat !Décidément, l'UBB doit faire face à de nombreux problèmes en ce moment. Déjà en difficulté sportivement (11ème avec seulement 4 victoires en 11 rencontres), le club girondin a récemment vu son entraîneur, Christophe Urios, se faire virer avec effet immédiat. Ajoutez à cela les rumeurs de départs de l'ouvreur international Matthieu Jalibert, et les nombreuses blessures au sein de l'effectif, et vous comprendrez mieux la période délicate que traverse l'UBB. Et comme si cela ne suffisait pas, il se pourrait que Bordeaux perde de nombreux éléments à l'issue de la saison. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce n'est pas moins de 14 joueurs qui verront leur contrat prendre fin en juin 2023. Et parmi eux, de sacrés cadres ! Cordero, Lamerat, Dubié, Jolmès... Tous pourraient bien quitter la Gironde dans les prochains mois...

Des postes clés à cibler ?

Parmi les joueurs en fin de contrat, nous retrouvons plusieurs 3/4 avec un temps de jeu conséquent, et qui occupent tous les mêmes postes, c'est-à-dire ailier et centre (Mori, Dubié, Lamerat, Cros, Cordero). Si des choix devront certainement être faits, gare à ne pas se découvrir donc, d'autant qu'aucune recrue n'a encore été officialisée pour la saison prochaine. Notons néanmoins que le club a déjà pris les devants avec certains joueurs, puisque Moefana, Tameifuna, Cazeaux et Lamothe ont prolongé ces dernières semaines. Reste à voir donc qui restera au club, et qui devra malheureusement trouver un point de chute...

