RUGBY. Top 14. Coup de tonnerre à Bordeaux ! Christophe Urios remercié avec effet immédiat !

Top 14. Christophe Urios vers un départ imminent de Bordeaux ?L'Equipe nous apprend ce mardi que Christophe Urios aurait été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'UBB par le président du club Laurent Marti. Les rumeurs d'un départ anticipé allaient bon train depuis plusieurs jours déjà. Sud Ouest avait indiqué ce lundi que les deux hommes s'étaient rencontrés en début de semaine pour évoquer l'avenir de la formation girondine et surtout celui du technicien. Il faut dire que le classement de l'UBB, 11e après 10 journées, est loin des attentes et des moyens engagés. L'Equipe avance avec certitude qu'Urios a été remercié. Une rupture avant la fin du contrat de ce dernier qui va obliger le club à lui verser une indemnité estimée à plus d'un million d'euros. TOP 14. Agacé, Urios met les points sur les i concernant le dossier chaud Matthieu JalibertUne annonce qui intervient dans une période creuse pour le Top 14. La prochaine journée aura lieu le 26 novembre avec le déplacement à Perpignan. Un match que les Bordelais se doivent de gagner pour remonter au classement. Cependant, les Catalans ont été presque parfaits à la maison depuis le début de la saison. Il ne sera pas simple de gagner à Aimé Giral. D'autant plus que les joueurs pourraient être en autogestion jusqu'à ce qu'en entraîneur soit désigné. Si Marti a déjà rencontré Yannick Bru, l'ancien membre du staff des Bleus, est actuellement sous contrat avec les Sharks. Intéressé par le projet bordelais, il n'envisageait pas de succéder à Urios aussi rapidement. Des discussions vont certainement avoir lieu entre toutes les parties concénées.