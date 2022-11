Top 14. Christophe Urios vers un départ imminent de Bordeaux ?

Les beaux jours de Christophe Urios dans la belle ville girondine risquent de se terminer plus tôt que prévu. Le manager bordelais est sur la sellette...

Que se passe-t-il du côté de l'UBB ? Après des rumeurs persistantes sur le possible départ de Jalibert pour le Stade Français, c'est au tour d'Urios d'être sur le devant de la scène. Laurent Marty aurait-il l'ambition d'opérer un grand ménage au sein de son club ? En tout cas, ça ne tournerait pas bien rond à Bordeaux. Après un mauvais début de saison, les Girondins se placent à la 11e place du Top 14 après 10 journées, de quoi faire pâlir leur président qui nourrit des ambitions bien plus hautes. Ses envies de titre, le président ne les a jamais cachées, et en interne, la sonnette d'alarme a déjà été tirée. En effet, d'après nos confrères de Sud Ouest, lors d'un entretien pour faire un bilan à la mi-octobre, le président de l'UBB avait fait part de son mécontentement à Urios, lui reprochant par ailleurs de ne pas avoir fait le nécessaire au niveau du recrutement. Résultat des courses, son contrat qui devait amener ce dernier à la tête de Bordeaux jusqu'en juin 2025 pourrait bien être réétudié. Et même rompu dans un futur très proche.

Les conséquences d'une fin de saison mouvementée

La saison dernière, l'UBB a connu de beaux résultats. Pour la première fois de son histoire, Christophe Urios a emmené les siens jusqu'en demi-finale de Top 14, perdue contre Montpellier, qui finira vainqueur de cette édition 2021-2022. Sur le plan sportif, rien à dire, l'équipe tournait à plein régime et figurait à la première place du championnat avant deux journées de la fin. Cependant, si nous regardons plus en profondeur, la chanson n'était pas la même. Christophe Urios était en "guerre" médiatique avec Woki et Jalibert notamment, après de vives critiques en conférence de presse suite à une défaite contre Perpignan. Néanmoins, de manière plus générale, c'était tout le vestiaire bordelais qui s'était rebellé contre son entraineur. Alors oui, si ces disputes n'avaient pas entaché les bonnes performances sur le terrain, Urios admettait tout de même : "Je me suis mis les joueurs à dos. C'est la première fois que ça m'arrive. Ils étaient tous contre moi pour aller à la guerre." Un été plus tard, des départs importants ont affaibli l'équipe de Bordeaux. Si Woki a décidé de prendre le large, Jalibert nourrit toujours des envies de partir, tandis que Paiva, Seuteni ou Lam ont plié les gaules. Sans ces cadres, et avec des conflits que personne n'a oubliés, les conséquences de cette fin de saison se répercutent sans doute sur ces 10 premières journées de Top 14.

Qui pour le remplacer ?

Mais alors, quelle sera la nouvelle figure à la tête de l'UBB ? Toujours selon Sud Ouest, plusieurs noms seraient revenus aux oreilles de Laurent Marty. Parmi eux, nous pouvons retrouver Vern Cotter, ancien coach de l'ASM et Montpellier, mais également Greg Townsend qui est le sélectionneur de l'Écosse. Néanmoins, le président a un penchant pour les entraineurs français, et notamment pour Yannick Bru, actuellement en charge des zones de rucks pour la franchise des Sharks. De plus, Marty a reçu l'ex-manager de Bayonne, afin que ce dernier présente son projet. Et nous retrouvons dans celui-ci un nom familier à celui du XV de France, en la personne de Thibault Giroud. Cet homme n'est autre que le directeur de la performance de l'équipe de France. Lequel qui pourrait alors former un duo avec Bru. Ce qui a l'air de plaire aux ambitions du président. Il ne serait pas étonnant de voir alors durant ces prochaines semaines du changement du côté de Bordeaux, et un rapatriement de Yannick Bru en France. Affaire à suivre.