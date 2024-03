RUGBY. TOP 14. L'Heure de Vérité pour UBB et le Racing 92 : gare à la sinistrose !

Peu ou prou deux mois plus tard, le rugby professionnel a encore prouvé que tout pouvait aller très vite, chez lui, et les deux clubs l’ont appris à leurs dépens, s’ils ne le savaient pas déjà. Ainsi, après 4 défaites consécutives, les Ciel et Blanc n’ont plus aucune marge de manœuvre et pointent à la 6ème place, 3 points devant Toulon