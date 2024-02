TOP 14. Le Racing 92 est-il en train de gâcher son bon début de saison ?

Auteurs d'un début de saison presque parfait, les hommes de Stuart Lancaster sont désormais sur une série négative de défaites. Sans les internationaux, le Top 14 n'a plus la même saveur.

Un début de saison aux petits oignons

Avec un recrutement XXL, le Racing 92 faisait peur avant même d'entamer la saison, et a confirmé d'entrée de jeu ses intentions de titres ! Lors des cinq premières rencontres, les Franciliens n'ont perdu qu'un petit match, 19-17, face à la Section Paloise.

Nous nous souvenons des succès marquants à l'Arena face à l'USAP (59-10), mais également contre La Rochelle (32-10) ou encore face à Oyonnax (66-10). Mais en plus de bien recevoir, le Racing 92 réussissait à gagner à l'extérieur, comme face au voisin parisien (9-13) ou au MHR (16-19)

Résultat, après avoir patienté derrière Pau, puis derrière Paris, lors de la neuvième journée de Top 14, le Racing 92 prend la tête du championnat. La bande à Kolisi restera cinq journées à cette position jusqu'à la quatorzième journée.

Une spirale négative

Dans le rugby professionnel, et encore plus en Top 14, tout semble aller très vite, d'un opposé à l'autre. Bien qu'il ne faille pas tirer la sonnette d'alarme au vu de la situation du Racing 92, il faut tout de même constater que ça ne va plus !

Depuis trois rencontres, les ciel et blanc n'ont pas trouvé le chemin de la victoire, et accusent même deux défaites à domicile ! D'abord face à une équipe remaniée du Stade Toulousain, 20 à 27, puis récemment face à la lanterne rouge du championnat, le MHR, sur le score de 20 à 44 !

Hors de ses bases, le Racing 92 s'est incliné sur la pelouse de Perpignan, sèchement également, 26 à 5. Mais ce qui inquiète le plus, au-delà du point de vue comptable, c'est bien le contenu de chaque match !

La vie est moins belle sans les internationaux

Cette équipe qui nous avait habitués à tant de spectacle, d'efficacité en première main et de maîtrise n'est maintenant plus sereine sur ces points forts ! Pour cause, il ne faut pas chercher bien loin... Les internationaux français !

Pour cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, le Racing 92 est un fournisseur conséquent du XV de France. Les Franciliens ont mis à disposition Thomas Laclayat, Cameron Woki, Nolann Le Garrec, Antoine Gibert ainsi que Gaël Fickou. Will Rowlands est aussi avec le Pays de Galles.

Parmi ces joueurs, l'absence du capitaine de touche, Cameron Woki, fait beaucoup de mal à l'alignement du Racing 92. La charnière Le Garrec / Gibert est aussi regrettée, et Hall, Le Bail, Tedder ou encore Méliande ont du mal à prendre le relais. Toute la vitesse que produisait Le Garrec faisait la grande force de cette équipe et sa complémentarité avec Gibert avait propulsé le Racing 92 parmi les favoris au titre.

Évidemment, quoique l'on pense de la forme actuelle de Fickou, force est de constater que son absence pèse. Ce véritable régulateur était la pièce maîtresse de la défense collective des trois du Racing 92, qui se font désormais bien trop transpercer !

En clair, les prochains matchs du Racing 92 (face à Paris, Bordeaux et Toulon) devraient être compliqués à gérer, sachant que les matchs du Tournoi des 6 Nations vont s'enchaîner sur les deux prochaines semaines. Reste à savoir si les hommes de Lancaster vont réussir à trouver les ressources nécessaires pour ne pas redescendre au classement général (actuellement quatrième).

