RUGBY. XV de France. Jalibert forfait pour le 6 Nations (genou), mais l'UBB est rassurée en Top 14

Matthieu Jalibert s’est blessé au genou lors de la confrontation entre l’Italie et la France (13-13), ce dimanche, pour la 3ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations.

À la 37ᵉ minute du match entre l’Italie et la France, Matthieu Jalibert est sorti sur blessure. Ce dimanche 25 février, l’ouvreur des Bleus et de l’UBB était touché au genou et ne pouvait plus tenir sa place.

À la mi-temps, Fabien Galthié s’était exprimé au micro de France TV. Rapidement, le sélectionneur n’avait pas semblé rassurant au sujet de l’articulation de son ouvreur.

Touché au genou, Jalibert absent 6 semaines

Environ 24h après sa blessure, les premiers examens tendent à être rassurants. Si le ligament paraît bel et bien touché, l’indisponibilité ne devrait être que de 6 semaines, selon Canal +.

Touché face à l’Italie, le demi d’ouverture des bleus serait touché au ligament latéral interne du genou gauche et devrait être indisponible pendant 6 semaines 🤕



Malheureusement, Matthieu Jalibert ne pourrait donc pas terminer le Tournoi des 6 Nations avec la sélection. Il souffrirait au niveau du ligament latéral interne du genou gauche.

Cependant, le numéro 10 de l’UBB évite le pire et les longs mois de rééducation, qui étaient craints au vu des images, lui qui a connu de nombreuses blessures au genou en début de carrière. Si cette durée d’indisponibilité se confirme, il devrait pouvoir disputer la fin de saison avec son club.

Tout ne serait pas rose pour autant. En effet, Matthieu Jalibert pourrait être un peu trop juste pour le quart de finale de Champions Cup que l’Union Bordeaux-Bègles doit disputer face aux Saracens. Ce dernier doit avoir lieu dans l’après-midi du samedi 6 avril, soit dans exactement 6 semaines.

En attendant le retour de son titulaire indiscutable, l’UBB devrait composer avec Mateo Garcia et Zack Holmes à l’ouverture. Une dynamique qui ne changera pas de celle connue lors des doublons. Pour le XV de France, l’équation se révèle néanmoins un peu plus complexe…

