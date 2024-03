TOP 14. Toulouse renforcé par au moins 5 internationaux (dont Dupont) pour préparer le choc face à l’UBB

Le Stade Toulousain pourra compter sur plusieurs retours par rapport à l’équipe qui avait perdu à l’USAP. Antoine Dupont est parmi eux.

On l’a dit et répété : Toulouse a très bien géré sa période de doublons. D’ailleurs, il a fallu attendre le week-end dernier pour que les Hauts-Garonnais s’inclinent pour la première fois durant cette période d’ordinaire compliquée pour eux.

C'était face à l'USAP et Ugo Mola était alors privé de 24 éléments, entre les blessures, les sélectionnés et les joueurs au repos. De quoi nuancer cette défaite.

Mais bonne nouvelle pour le manager haut-garonnais : il va pouvoir bénéficier du retour de nombreux renforts. Parmi eux, des internationaux, avec en tête de liste Antoine Dupont, évidemment. Après deux semaines de repos qui lui furent octroyés à l'issue de sa parenthèse à 7, le vainqueur du Tournoi de Los Angeles était de retour à Ernest-Wallon ce lundi.

Son compère Romain Ntamack, absent depuis août mais qui s’entraîne désormais normalement, pourrait suivre dès ce dimanche à Bordeaux, ou le week-end suivant pour la réception de Pau.

Des stats impressionnantes pour des débuts triomphants : l'impact mesurable d'Antoine Dupont avec France 7Ailleurs, il y a du Bleu dans toutes les lignes. En l’occurrence, Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Meafou, Cros, Roumat, et Ramos, qui ont joué le Crunch samedi dernier, vont reprendre les entraînements dès le milieu de la semaine en principe. Reste à savoir s’ils seront mis au repos ou alignés d’emblée à Bordeaux.

Aux autres postes, Matthis Lebel et Aldegheri devraient jouer cette partie alors que Pierre-Louis Barassi est de retour de blessure, tout comme Théo Ntamack. Idem pour Santiago Chocobares, blessé depuis 2 mois et qui postule pour le déplacement en Gironde.

Bref, du très beau monde, alors que le reste devrait peu à peu "rentrer" dans le groupe, histoire de faire de nouveau de Toulouse cette machine insatiable, aux abords du mois d'avril. Coup d'envoi du sprint final dans les deux compétitions et des premiers matchs couperets de la saison…