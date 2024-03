Des stats impressionnantes pour des débuts triomphants : l'impact mesurable d'Antoine Dupont avec France 7

RUGBY. XV de France. Antoine Dupont brillant avec France 7 : Galthié admet-il enfin des regrets cachés ?L'équipe de France à 7 a décroché sa première victoire sur le circuit mondial de Sevens lors du tournoi de Los Angeles. Une première depuis 2005 ! Et une juste récompense pour des Bleus en constante progression sous les ordres de Jérôme Daret. Lequel a su tirer le meilleur de jeunes talents pour qu'ils brillent dans cette discipline.

Mais peut-on aussi penser que la présence d'Antoine Dupont a été un plus dans ce groupe ? Ses coéquipiers n'ont pas caché qu'il apportait non seulement plus de concurrence, et poussait les ordres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais aussi que ses qualités étaient indiscutables. Ce dont on ne doutait pas une seconde.

Avant de le voir évoluer à 7, la question était cependant de savoir s'il pourrait les mettre à profit sur le pré. Aurait-il suffisamment de caisse pour enchaîner les matchs ? Quid des repères et des automatismes ? Force est de constater que le demi de mêlée est véritablement un joueur à part.

Et les chiffres sont là pour le prouver. Le Toulousain a été impliqué dans 12 essais lors de ses deux premiers tournois à Vancouver puis à Los Angeles. Il a lui-même franchi la ligne de craie à six reprises. Et également était passeur décisif lors de six réalisations de l'équipe de France. Soit plus que n'importe quel joueur lors de ces deux étapes.

Après un petit temps d'adaptation, Dupont a fait parler sa vista pour prendre la défense à défaut. Puis ses cannes et sa vélocité ont fait le reste. Il a d'ailleurs été décisif pour les Bleus à plusieurs reprises lors de matchs importants.

Des qualités que l'on peut aussi quantifier puisque Opta nous apprend qu'il a aussi eu le plus haut taux d'évasion au plaquage, à savoir 61 %, parmi les 26 joueurs qui ont fait face à plus de 25 plaquages.

12 - Antoine Dupont was directly involved in 12 tries in his first two SVNS events with @FranceRugby (6 tries, 6 assists), the most of any men's player across the Vancouver and LA legs; he also had the best tackle evasion % of the 26 players to face 25+ tackles (61%). Transition. pic.twitter.com/k2RKy3LLDa