RUGBY. XV de France. Antoine Dupont brillant avec France 7 : Galthié admet-il enfin des regrets cachés ?

Fabien Galthié est revenu sur les récentes performances d'Antoine Dupont avec France 7. Le sélectionneur évoque sa fierté et parle de sa vision à long terme.

6 NATIONS. Vent de fraîcheur sur le XV de France : Depoortère, Barré et Meafou titulaires !En marge de l'annonce de la composition du XV de France pour le match face au Pays de Galles, Fabien Galthié a été interrogé sur les récentes performances d'Antoine Dupont avec France 7. Alors que les Bleus du XV peinent à retrouver leur niveau, ceux du Seven ont été en vue avec une troisième place à Vancouver suivie d'une victoire à Los Angeles. Ce qui n'était plus arrivé à la France depuis 2005.

De quoi nourrir quelques regrets quand on voit la forme d'une demi de mêlée ? "Ce projet existe depuis deux ans. On fait le Grand Chelem 2022, En avril, Antoine Dupont et Jérôme Daret (entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7) me parlent de ce projet. La première chose que j'ai dit, 'c'est génial, très bonne idée, pourquoi pas, à construire avec le Stade Toulousain et la Fédération.' En libérant cette place, Antoine va donner de l'espace à d'autres joueurs qui vont pouvoir se frotter à ces responsabilités-là."

6 Nations. Dupont, Pièce manquante du puzzle français selon des Gallois déterminés à exploiter les failles du XV de FrancePour l'heure, l'expérimentation n'est pas vraiment concluante. Mais il est difficile d'incriminer Maxime Lucu tant le collectif tricolore a été à la peine dans ce Tournoi 2024. Ce dimanche, Nolann Le Garrec aura, lui aussi, sa chance face au Pays de Galles. Si Dupont avait été là, le Racingman aurait peut-être regardé ce match des tribunes ou bien chauffé le banc sans rentrer comme ce fut le cas par le passé. De fait, le sélectionneur préfère voir le positif dans cette situation plutôt qu'imaginer ce qui aurait pu se passer.

Il se dit d'ailleurs très heureux pour les Bleus du 7. "Je suis tellement fier que cette équipe ait réussi à gagner ce trophée après lequel elle courrait depuis 2005. Ça donne de l'espoir à toute la filière du rugby à 7. Nous serons les premiers supporters des équipes de France en août prochain." 6 NATIONS. XV de France. Le Garrec - Ramos, charnière inédite mais meilleur compromis ?Concernant le Toulousain, il s'est lancé un challenge en rejoignant l'équipe de France à 7 en vue des JO. Le défi n'était pas facile à relever mais il a performé dès ses premières minutes. "Il me semble que ce joueur a du talent, voire, il est même doué (sourire)." Il a franchi une première étape en vue de Paris 2024. Mais il reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir monter sur l'une des marches du podium olympique.

Le sélectionneur du XV de France ne voit pas cette parenthèse de son meilleur joueur comme une pénalité. Mais comme un plus. Non seulement à titre individuel. Mais aussi pour le collectif tricolore en vue des prochaines échéances du XV et particulièrement de la prochaine Coupe du monde organisée en Australie en 2027.

"C'est aussi du temps gagné pour l'équipe de France. C'est un investissement d'Antoine qui va porter ses fruits l'année suivante, dans les années futures. Et je vous propose une vision, je dirai la Coupe du monde 2027. C'est un choix inspirant." Espérons que les performances de Dupont à 7 inspirent ses coéquipiers du XV dès ce week-end pour aller décrocher une belle victoire sur la pelouse du Pays de Galles à Cardiff. RUGBY. ''L’histoire tourne pour nous'', affamé de titres, Dupont s'exprime suite à la victoire des Bleus