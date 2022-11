TOP 14. Toulon. Cheslin Kolbe a-t-il trop tiré sur la corde ?

Annoncé en partance pour le Japon à l'issue de la saison, Cheslin Kolbe n'aura pas laissé un souvenir impérissable à Toulon. La faute notamment à de nombreuses blessures...

TRANSFERT. Cheslin Kolbe vers une destination exotique selon RugbyramaArrivé à l'été 2021 en provenance du Stade Toulousain pour un montant dantesque, l'ailier (ou arrière) sud-africain Cheslin Kolbe sortait d'une saison pleine avec le club de la Ville Rose, auréolée par un doublé historique. Et pourtant, alors que tout le monde pensait l'ancien joueur des Stormers bien installé chez les Rouges et Noirs, celui-ci a décidé à la surprise générale de rejoindre un autre cador du Top 14 : le RCT. Un énorme coup pour les Varois, qui comptaient sur Kolbe pour être le joueur qui allait ramener le club sur le devant de la scène. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. La faute tout d'abord à une avalanche de blessures qui ne permis jamais aux Springboks de retrouver son rythme d'antan. Pour preuve, sous le maillot du RCT, Kolbe n'a jamais pu enchaîner plus de 7 rencontres de suite ! Ajoutez à cela les sélections avec l'Afrique du Sud (avec laquelle il s'est également blessé à plusieurs reprises), et vous comprenez mieux pourquoi le corps du joueur de 29 ans n'a pas tenu lors de son passage à Toulon...

Cette fragilité, Cheslin Kolbe ne l'avait pas lors de son passage au Stade Toulousain. Pour preuve, en 4 saisons, le Sud-Africain a disputé 82 rencontres en club, dont 77 en tant que titulaire (soit plus de 20 matchs par an). Une moyenne qui serait bien supérieure, si l'on ajoutait les rencontres disputées avec les Springboks (19 en tout), dont une Coupe du Monde assez éprouvante. À titre de comparaison, et durant la même période, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont chacun disputé environ 60 matchs avec Toulouse (pour une cinquantaine de titularisations chacun). Vous l'aurez compris, Kolbe n'a pas chômé ces dernières saisons ! De quoi expliquer ses différents pépins physiques ensuite ? On ne le saura probablement jamais, mais force est de constater que jouer sur tous les tableaux (championnat, Champions Cup, équipe nationale) a forcément fatigué le natif de Kraaifontein. Car même lorsqu'il était apte avec Toulon, celui-ci (bien que toujours très dangereux ballon en main), paraissait néanmoins moins frais que lors de ses années toulousaines. En revanche, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne fut pas plus décisif avec le Stade, du moins en termes d'essais inscrits. Pour preuve, Kolbe avec Toulon, c'est 6 réalisations en 17 rencontres (soit 0,35 essai par match), et 31 en 82 matchs avec Toulouse (soit 0,37 essai par apparition). Néanmoins, son apport sur le terrain, ainsi que sa capacité à être décisif dans les moments clés, sont bien moindres depuis son départ au RCT. Reste à voir désormais si Kolbe quitte bel et bien le Var à l'issue de cette saison. Auquel cas, il aura encore une chance de marquer l'histoire du club, en remportant une dernière fois le Bouclier de Brennus...

