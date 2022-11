VIDEO. Jelonch n'échappe pas aux lois de la physique et prend un cul mémorable de Kolbe

L'ailier sud-africain des Springboks Cheslin Kolbe a posé le 3e ligne du XV de France Anthony Jelonch sur les fesses lors du match à Marseille.

XV de France. ''C’était le chaos'', comment les Bleus ont vécu ce choc face aux Springboks ?Samedi soir, les Bleus ont passé un sale quart d'heure face aux Springboks. Un quart d'heure qui a duré une bonne grosse heure pour être plus précis. Les Sud-Africains ont proposé aux Bleus un défi physique de chaque instant auquel ils n'avaient que peu goûté depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Les Tricolores savaient que ce qui les attendait. La rudesse des champions du monde n'est plus à prouver. Surtout au sein du paquet d'avants avec des joueurs comme Eben Etzebeth. Mais il y a aussi de très beaux bébés chez les trois-quarts, notamment au centre du terrain avec Damian de Allende et Jesse Kriel. Ce samedi soir, c'est l'un des joueurs les plus "petits" sur le terrain qui a mis la plus grosse percussion du match. Preuve qu'avec de l'envie et de la vitesse, le rapport de force peut s'inverse. Et Anthony Jelonch peut en témoigner, lui qui a été mis sur les fesses par Cheslin Kolbe. Comme quoi, il faut toujours se méfier des petits.