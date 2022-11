TRANSFERT. Cheslin Kolbe vers une destination exotique selon Rugbyrama

D'après Midi Olympique et Rugbyrama, Cheslin Kolbe devrait bel et bien quitter Toulon à la fin de la saison. Un autre continent l'attendrait.

Cheslin Kolbe quittera-t-il le championnat qui l'a fait éclore à la fin de la saison ? D'après le Midi Olympique et Rugbyrama, l'ailier sud-africain s'y dirige de plus en plus. Engagé jusqu'en 2024, le contrat de l'ancien toulousain comporterait néanmoins une clause qui lui permettrait de quitter le Var en juin 2023. Et selon le journal jaune, le RCT compterait bien libérer l'un de ses plus gros salaires afin de s'octroyer un peu plus de latitude vis-à-vis du salary cap et de son enveloppe de recrutement. Il faut dire que malheureusement, le champion du monde 2019 n'a jamais été à la hauteur des attentes placées en lui depuis son arrivée. Non pas que Kolbe soit mauvais à chaque fois qu'il porte le maillot rouge et noir sur les épaules, au contraire. Mais l'ailier de 29 ans, entre les blessures et les appels de la sélection sud-africaine, ne l'a jamais porté assez justement, ni pu s'exprimer pleinement à Mayol. Pour preuve, près d'un an et demi après sa signature, le lutin de Kraaifontein n'a disputé que 17 matchs sous les couleurs toulonnaises...

De fait, l'ancien des Stormers pourrait rebondir en Top League, toujours selon la même source. Le Japon, un pays où Kolbe pourrait bénéficier sensiblement du même salaire (voire plus) qu'à Toulon, tout en préservant beaucoup plus son corps meurtri, grâce à un championnat bien plus court et moins exigeant que le Top 14. Une décision qui se comprendrait, si tant est que l'ancien chouchou d'Ernest-Wallon veuille s'offrir une fin de carrière relativement épargnée de tous les pépins qui le poursuivent depuis l'été 2021. Take the good decision, Cheslin !

