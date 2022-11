VIDEO. Afrique du Sud. Cheslin Kolbe vole avec les oiseaux pour un essai sublime face à l'Italie

Contraint de quitter ses coéquipiers face à l'Italie, Cheslin Kolbe a inscrit un très bel essai pour l'Afrique du Sud. S'est-il sérieusement blessé ?

VIDEO. Italie. L'électrique Ange Capuozzo frappe encore et mystifie la défense des Springboks !Match spectaculaire à Gênes ce samedi entre l'Italie et l'Afrique du Sud. Après Ange Capuozzo, c'est Cheslin Kolbe qui a été en vue dans cette partie avec un superbe essai en deuxième période. Une réalisation qui pourrait avoir des conséquences pour l'ailier de Toulon. Puisqu'il a été contraint de sortir après sa réalisation. On l'a vu se tenir la cuisse juste après son plongeon dans l'en-but italien.

Cheslin Kolbe scores an excellent try straight from the kick off but injures himself in the process #ITAvRSA #AutumnNationsSeries pic.twitter.com/CzqVyYTARW November 19, 2022

Quelques instants plus tôt, il s'envolait pour capter un coup de pied de renvoi. Plus haut que tout le monde, l'ancien Toulousain s'est élevé dans un timing parfait avant d'accélérer. A-t-il eu des crampes ? Ce pourrait être plus grave pour le joueur du RCT. Une déchirure n'est pas à exclure. Des examens supplémentaires permettront d'en savoir plus. En son absence, les Springboks ont fait la différence dans le second acte, notamment grâce à son banc.