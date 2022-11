VIDEO. Italie. L'électrique Ange Capuozzo frappe encore et mystifie la défense des Springboks !

Ce samedi à Gênes, l'arrière de l'Italie Ange Capuozzo a inscrit un superbe essai face à l'Afrique du Sud. Le joueur magique que la Squadra attendait ?

VIDEO. Il Fenomeno Ange Capuozzo crucifie l’Australie et envoie l’Italie au 7ème cielAuteur d'un doublé il y a sept jours lors de la victoire historique sur l'Australie, Ange Capuozzo a de nouveau été en vue ce samedi à Gênes. Opposés à l'Afrique du Sud, les Italiens ont parfaitement répondu l'essai dès l'entame de Kurt-Lee Arendse. Portés par un public chaud bouillant, les Transalpins ont mis la main sur le ballon et investi le camp adverse. Après avoir récolté une pénalité, ils ont joué le coup à fond. Face à montée en pointe de Kolbe, les Italiens ont joué sur un pas pour Capuozzo parfaitement lancé dans l'intervale. Après avoir récupéré le ballon d'une main, il a mis les cannes et déposé la défense des Springboks avant de plonger en Terre promise. L'Italie a trouvé son facteur X ! On vous rappelle qu'elle sera dans la poule de la France à la Coupe du monde l'an prochain.