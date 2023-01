TOP 14. Sous élixir de jouvence, Sofiane Guitoune ne cesse d’impressionner à Toulouse

Malgré la rude concurrence au centre à Toulouse, Sofiane Guitoune ne cesse d’impressionner, et ce, malgré ses 33 ans passés.

VIDÉO. Non mais vous avez vu cette scène ubuesque entre Guitoune et Beheregaray ?Au rugby, comme dans n’importe quel autre sport, il y a des joueurs qui nous donnent l’impression qu’ils ne vieillissent pas. Que le poids du temps n’a aucun effet sur eux, comme s’ils possédaient une fiole secrète d’élixir de jouvence. Sofiane Guitoune, 34 ans au mois de mars prochain, fait partie de ses hommes. Longtemps gêné par des blessures après des débuts prometteurs, le natif d’Alger a d’ailleurs surpris tout le monde lors de la saison 2018-2019, en réalisant une année presque parfaite. À 30 ans, celui-ci a tout simplement été l’un des principaux artisans du titre de champion de France du Stade Toulousain, en inscrivant 16 essais en 32 matchs (dont 4 doublés et un triplé). Des performances qui lui ont même valu d’être appelé pour disputer la Coupe du Monde au Japon, pour le plus grand bonheur des amateurs de rugby. Toujours au niveau les saisons suivantes, Guitoune nous a néanmoins parfois laissé un peu sur notre faim, la faute là encore à des blessures. Mais voilà, cette année, et à plus de 33 printemps, l’ancien joueur d’Agen, d’Albi, de Perpignan et de l’UBB prouve qu’il est loin d’être fini. En témoigne son match de haut niveau face à l’ASM ce dimanche, où le centre s’est tout simplement amusé avec la défense adversaire, inscrivant un essai en puissance et en délivrant une passe décisive pour Jaminet.

Peut-être moins rapide qu’il y a quelques années, Sofiane Guitoune (ailier de formation) a su se réinventer. Placé au poste de 12 dans de nombreuses rencontres, il a aujourd’hui davantage un rôle de perforateur et de distributeur. On a d’ailleurs pu le voir sur son essai face à Clermont, puisque c’est lui qui, au départ de l’action, transperce le rideau des Jaunards en cassant le plaquage de Simone. De plus, Guitoune est aujourd’hui l’un des meilleurs défenseurs du championnat, chose impensable il y a de ça quelques temps. C’est même lui qui a réalisé le plus de plaquages offensifs depuis le début de l’année en Top 14. Rien que ça ! En bref, un véritable taulier, qui sait faire parler à la fois sa bonne humeur habituelle, mais aussi son expérience dans les moments clés. Un rôle primordial, d’autant que derrière, le Stade Toulousain a un effectif très jeune depuis le départ de certains tauliers comme Max Médard ou encore Yoann Huget. Pour être plus précis, Sofiane Guitoune est le doyen chez les ¾, avec son compère au centre, Pita Ahki (30 ans). De quoi comprendre pourquoi celui-ci a débuté 12 matchs cette saison, et ce malgré une concurrence rude à son poste (Ahki, Barassi, Mallia, Delibes, Tauzin, Fouyssac, Chocobares). Reste à savoir désormais si l’international français arrivera à tenir cette cadence jusqu’en juin prochain, pour pourquoi pas, aider son club à remporter de nouveaux titres, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024.

