Top 14. Sofiane Guitoune (Toulouse) : ''ça a été dur parce que je savais que les deux titres allaient arriver''

Lors d’une interview pour Sud Radio, Sofiane Guitoune est revenu sur sa blessure. Bientôt de retour avec le Stade Toulousain, il évoque les moments difficiles pour lui en fin d’année dernière.

Alors qu’il était de retour de blessure le jour de son anniversaire le 27 mars 2020, le Toulousain s’était rompu les ligaments croisés du genou gauche face au MHR. Il était alors parti pour 8 mois de rééducation. Huit mois qui touchent bientôt à leur fin. Le centre devrait être de retour sur les pelouses du TOP 14 dans les semaines à venir. Un retour de taille dans les rangs toulousains. Au micro de Sud Radio, il est revenu sur le moment de sa blessure au genou. Pour lui, ce n’était pas vraiment sa blessure le souci, mais plutôt ce qu’il allait louper, expliquait-il : « ce qui a était dur ce n’était pas vraiment la blessure, parce qu’une blessure tu en reviens toujours. Plus ou moins rapidement, mais ça se soigne toujours. Ce qui a été dur, c’est la fin de saison, parce que quand je me blesse je sais pertinemment qu’il va se passer quelque chose d’exceptionnel au mois de mai ou juin ». Champions Cup - Sofiane Guitoune perce, remet son short et sert Dupont sur un plateau ! [VIDÉO]L’ancien perpignanais, qui est maintenant un ancien du vestiaire toulousain, avait très bien senti le coup pour la fin d’année. "Ça a été dur parce que je savais que les deux titres allaient arriver parce que je fais partie de ce groupe depuis un bout de temps." Le Stade Toulousain était sur une trop grosse dynamique pour perdre d’après lui. "Je savais comment on était mentalement. Donc je savais que j'allais louper une grosse fin de saison". Il a ensuite évoqué son retour sur les terrains qui devrait arriver incessamment sous peu. Pour le trois-quarts centre, aucune reprise prématurée est envisagée, le plus important est de revenir à son meilleur niveau et en pleine possession de ses capacités, déclarait-il : « Vous dire que je suis pressé, oui. Mais le plus important, c’est ce qu’on a toujours dit avec le staff, c’est de revenir en forme et au bon moment. Pas se précipiter, la saison va être encore longue ». Un retour attendu, lui qui n’a jamais était épargné par les blessures durant sa carrière. Il s’était déjà rompu les ligaments croisés quand il était à Perpignan.