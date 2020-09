Champions Cup - Sofiane Guitoune perce, remet son short et sert Dupont sur un plateau ! [VIDÉO]

Les Toulousains ont régalé dans leur quart de finale face à l’Ulster. À l’image de cette action, où Sofiane Guitoune s’est même permis de se rhabiller avant de servir son soutien.

Ça allait définitivement trop vite pour les irlandais, hier, sur la pelouse d’Ernest Wallon. 10 ans après leur dernier quart de finale à domicile, les hommes d’Ugo Mola ont offert un merveilleux spectacle aux 5 000 supporters présents. Avec 5 essais inscrits, les trois quarts stadistes se sont baladés, face à des Ulstermen dépassés. Sofiane Guitoune, lui, n’a pas marqué mais il a signé le geste de l’après midi. Si si, on vous jure. À coté de ça, les crochets de Cheslin Kolbe c’est de la babiole.

ARRÊTEZ TOUT ! Kolbe a laissé Stockdale pour mort d'un seul appui destructeur ! [VIDEO]



49ème minute, Yoann Huget est à la réception d’un ballon dégagé au pied par John Cooney. L’ailier navigue puis rentre finalement vers l’intérieur, le point de fixation est crée. Dupont éjecte alors directement sur Sofiane Guitoune qui arrive lancé. Sur sa ligne des 40, le centre trouve la brèche, casse un placage, mais se fait baisser le short par le défenseur ! L’international français continue sa course, remet son short en même temps, et conclut finalement un deux contre un d’école, joué avec Antoine Dupont venu en soutien. Une merveille de mouvement, ponctuée d’une pointe d’insolence et de facilité. Les Toulousains savent décidément tout faire...

🤩Kolbe frappe ENCORE après une sublime passe vissée de Dupont [VIDEO]