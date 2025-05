Top 14. Récit d’un virage à 180° : ''J'étais infect, j'étais aigri'' : ce que Camille Chat (LOU) ne veut plus jamais revivre

Écarté du Racing après un excès de trop, Camille Chat s’est reconstruit à Lyon. Il raconte sa descente, son déclic, et sa renaissance. Confessions fortes d’un talonneur qui revient de loin.

À Lyon, Camille Chat a retrouvé ce qu’il avait perdu : le plaisir. Celui de jouer, de transpirer, de souffrir aussi, mais surtout d’avancer. Écarté du Racing 92 après un épisode marquant — l’arrivée à l’entraînement en ayant “un peu trop fêté” — le talonneur de 29 ans a pris une décision radicale. RUGBY. 1,99 m pour 121 kg : ce colosse international va signer en France !

“Je ne fais plus de bringues” : rupture avec les excès

“Je ne suis pas alcoolique, mais j’ai une forme d’excès dans tout ce que je fais.” Camille Chat ne cache rien dans une interview donnée à L'Equipe. Pas même les dérives de certaines troisièmes mi-temps devenues un peu trop longues. “C’est fini. Je ne fais plus de bringues.” Le talon aux 33 sélections avec le XV de France a tiré un trait sur ce qui, selon lui, l’a écarté de son meilleur niveau. Une introspection profonde, nourrie par des échanges avec des psys, sa compagne et surtout une famille qui ne l’a jamais lâché.

De la détresse à la renaissance

Au Racing, Chat n’y arrivait plus. Ni sur le terrain, ni en dehors. “Je ne prenais plus de plaisir. Même aller au club, ça devenait dur.” L’ambiance, ses propres performances, le sentiment d’échec : un engrenage qui l’a mené “dans une forme de dépression”. Sa mère lui glisse alors cette phrase aussi brutale que lucide : “Peut-être qu'au final, ce qui est arrivé, tu l'as voulu au fond de toi”. Il le reconnaît : “J’étais aigri, infect. Ça n'a pas été facile pour ma compagne. Elle aussi a traversé beaucoup de choses. Elle m'a beaucoup aidé." Désormais, il a "la dalle” et il est plus revanchard que jamais.

À Lyon, la seconde chance

Arrivé au LOU comme une opportunité de rebondir, Camille Chat y a trouvé bien plus : un club “familial et ambitieux”, un cadre apaisé, une maison avec jardin, et des plaisirs simples. “Je tonds ma pelouse, je fais du vélo, du quad… Je suis un campagnard et c'est comme ça que je me sens bien.” Au point de prolonger jusqu’en 2029 malgré les sirènes de la concurrence.

“Je suis redevable, j’ai envie de rendre au club”

Le regard est plus clair, les jambes plus légères, la tête enfin libre. “J’ai plus de gaz, plus d’endurance, je m’agace moins.” Chat a repris goût à l’effort, et ça se voit sur le terrain. Il le dit sans détours : “Je suis revanchard. J'ai besoin de me reprouver des choses et à ma famille, de retrouver de la constance, un niveau et de remontrer à l'équipe que je suis là.” Une promesse qu’il tient match après match, dans un Top 14 toujours plus exigeant. RUGBY. Moins de 85 kg, c’est quoi cette sélection All Black ‘poids plume’ ?

Le Racing dans le rétro, mais pas oublié

L’histoire d’amour avec le Racing 92 s’est terminée dans la douleur, mais pas dans la rancune. “Je pensais y faire toute ma carrière. Mais je n’étais plus heureux.” Même l’arrivée de Stuart Lancaster, qui avait pourtant réveillé quelque chose chez lui, n’aura pas suffi à le remettre sur les rails. “Humainement, ça l’a moins bien fait. Je n’étais pas à mon niveau, le club non plus.” La séparation était inévitable.

Un message pour les jeunes ?

Camille Chat le dit aujourd’hui : “Ma famille m'a remis les pieds sur terre en me disant que je n'avais pas une vie de sportif de haut niveau”. Alors, il a changé. Radicalement. “Je ne veux pas avoir de regrets et me dire que j'ai un peu gâché mon potentiel. J'ai pris conscience qu'il me restait quatre ou cinq ans à jouer. Et j'ai vraiment envie de les optimiser. ” Le genre de phrase qui résonne fort quand elle vient d’un garçon longtemps perçu comme un soldat taiseux. Il a mis des mots sur ses failles. Et désormais, il fonce, plus fort, plus lucide, et surtout en paix avec lui-même.