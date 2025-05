Rugby. 4 à 6 mois : on connaît la durée d'indisponibilité de ce cadre irlandais

Touché à l'épaule et sorti à la 53e minute de jeu de la demi-finale de Champions Cup contre Northampton, on craignait le pire pour Caelan Doris. C'est désormais officiel : le capitaine du Leinster et du XV de Trèfle restera au repos entre 4 et 6 mois.

C'est sa franchise du Leinster qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Une grosse perte pour les hommes de Leo Cullen qui vont devoir faire sans leur numéro 8 et fer de lance pour cette fin de saison.

🆕 James Culhane will be further assessed this week for an arm injury.



💙 Caelan Doris had a procedure last week for a shoulder injury which will keep him out of action for four to six months.



🔗 Full injury report: