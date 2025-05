RUGBY. Moins de 85 kg, c’est quoi cette sélection All Black ‘poids plume’ ?

Au Sri Lanka, une sélection All Blacks U85 kg a déposé ses valises le temps de deux rencontres pour une première historique en Asie.

Depuis plusieurs décennies, le rugby néo-zélandais est connu pour organiser sa formation selon le poids de ses joueurs, quand les autres nations préfèrent les catégories d’âges. Désormais, les All Blacks ont poussé ce concept jusqu’au bout, puisqu’ils viennent d’envoyer, hors de leurs frontières, une sélection des joueurs de moins de 85 kg. C’était à l’occasion de deux test-matchs face au Sri Lanka, début mai.

L'Asie du Sud-Est, terre de rugby cachée ou mirage pour l'ovalie ? - Loin des Bleus, près du cœur #15

Sur la première rencontre, jouée le 4 mai dernier, les All Blacks U85 kg ont fait forte impression face aux Tuskers, la sélection sri-lankaise, en s’imposant 50-10 à Kandy, sixième plus grande ville du pays insulaire. Ensuite, les Néo-Zélandais sont de nouveau sortis vainqueurs d’une rencontre face au Sri Lanka (32-6) à Colombo, la capitale, ce samedi 10 mai.

Des All Blacks pas comme les autres

Au printemps 2025, c’était donc une délégation historique, pour le rugby néo-zélandais, qui s’envolait en Asie. C’est la première fois que la nation triple championne du monde envoie un contingent de joueurs pour une tournée au Sri Lanka. Ce déplacement se fait par ailleurs avec une volonté affichée de développer le rugby sur le continent.

Jeux du Commonwealth : Le superbe essai du Sri Lanka contre l'Australie

En effet, le rugby à XV est bien populaire et possède une communauté de fidèles dans quelques pays asiatiques. En exceptant le Japon et regardant plus au sud, des pays comme la Malaisie ou le Sri Lanka possèdent un vivier local conséquent, sans se baser essentiellement sur des expatriés. Ainsi, cette sélection des All Blacks U85 kg a deux objectifs affichés.

Premièrement, il s’agit de développer des joueurs au gabarit léger, moins en vue sur la scène internationale traditionnelle. Pour rappel, un seul international néo-zélandais, appelé l’automne dernier, aurait pu prétendre à ce critère de poids. Il s’agit de l’ouvreur polyvalent Damian McKenzie (81 kg). “Nous avons formé une équipe nationale et notre conseil d'administration a approuvé l'attribution de la fougère d'argent à cette équipe, ce qui n'est pas chose aisée”, confie le responsable du développement à New Zealand Rugby, Mike Hester, pour le média Rugby Asia 24/7.

RUGBY. Après 64 sélections, James O'Connor va-t-il renier l'Australie pour les All Blacks ?

Deuxièmement, elle permet à New Zealand Rugby de mettre en place des partenariats avec des nations émergentes du rugby. Ici, le Sri Lanka est 39e au classement World Rugby. Après plusieurs bons résultats sur le continent, les Tuskers se sont hissés dans le tournoi final de qualification asiatique pour la Coupe du monde 2027, en Australie. Ils figurent aux côtés des Émirats arabes unis, de Hong Kong et de la Corée du Sud dans l'Asia Rugby Championship 2025.

Avant de disputer les deux rencontres, la fédération néo-zélandaise s’était montrée surprise par l’engouement que sa venue sollicitait. Alors qu’il reste compliqué de savoir exactement combien de rugbymen sont présents au Sri Lanka, un rapport de 2012 indiquait que plus de 160 000 pratiquants étaient recensés par la fédération. Ce territoire d’ovalie méconnu était ravi de l’arrivée des All Blacks, selon la fédération néo-zélandaise :

Il y a peu, on nous a indiqué que des groupes provenant de 83 écoles différentes venaient à l'un de nos entraînements. Je ne suis pas sûr que les joueurs (néo-zélandais) s’attendaient à une telle ferveur. Nous avons dû prendre la peine de leur préparer des cartons dédicacés, pour qu'ils aient quelque chose à offrir. Ce sera une expérience inédite pour beaucoup d'entre eux. Nous avons dû insister sur l'importance du rugby au Sri Lanka auprès des joueurs et je pense qu'ils sont plutôt enthousiastes face à cette opportunité.” - Mike Hester, responsable du développement à New Zealand Rugby (Rugby Asia 24/7).

Rugby. Asie. Le capitaine japonais Michael Leitch croit au potentiel inexploité de la Mongolie