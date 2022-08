Top 14. Parra, Peyresblanques... Quelle équipe pour le Stade Français en 2022-2023 ?

Cette semaine, le Stade Français a officialisé l'arrivée du centre des Sharks Jeremy Ward. L'occasion pour nous d'imaginer à quoi pourrait ressembler Paris cette saison.

Après une saison ratée, le Stade Français aborde cette nouvelle édition avec de nombreuses ambitions. En témoigne le bon recrutement du club parisien, qui a su cibler des postes clés comme celui de talonneur (Peyresblanques, Ivaldi), ou encore celui de troisième ligne (Ory, Habel-Kueffner et Hirigoyen). De plus, Paris a également attiré l'un des meilleurs demi de mêlée du Top 14 de ces 10 dernières années, si ce n'est le meilleur : Morgan Parra. À 33 ans, le natif de Metz apportera toute son expérience à une équipe qui a clairement manqué de leader l'année dernière. Des arrivées très intéressantes donc, qui permettront d'amener un nouveau souffle aux hommes de Gonzalo Quesada, avec comme objectif de retrouver les phases finales du championnat. Pour ce faire, le Stade Français pourra notamment compter sur un pack très puissant (Alo-Emile, Pesenti, Azagoh ou encore Macalou), mais aussi sur des 3/4 rapides et puissants, comme Etien et Naivalu.

Après la victoire des siens face à Massy en match de préparation, Gonzalo Quesada avait avoué qu'il espérait encore recruter un joueur au poste de pilier. En effet, les saisons sont longues, et avec seulement 3 spécialistes à droite, le technicien argentin souhaite logiquement se renforcer dans ce domaine. Autre poste qui pose question, celui de centre : après les départs de Laumape et Waisea, le Stade Français a cherché tout l'été un joueur capable d'évoluer à ce poste. Si Saili a pendant longtemps été évoqué, c'est finalement le joueur des Sharks Jeremy Ward qui rejoindra la Capitale. Un renfort intéressant certes, mais qui risque de mettre un peu de temps à s'adapter au Top 14. Néanmoins, il y a de bonnes chances que ce dernier s'impose au centre de l'attaque parisienne. Mais après, qui pour l'accompagner ? Si Arrate a eu beaucoup de temps de jeu la saison passée (1330 minutes), il n'a en revanche pas su s'imposer comme le titulaire au poste. L'option la plus probable reste donc celle de Julien Delbouis, blessé toute la saison dernière, mais qui réalise une superbe préparation. Les autres possibilités à ce poste sont la recrue Théo Dachary, ainsi que l'Anglais Harry Glover, même si celui-ci a souvent été utilisé au poste d'ailier la saison dernière.

Vous l'aurez compris, le XV type du Stade Français soulève encore quelques interrogations. Néanmoins, il est logique de penser que le staff parisien s'appuiera énormément sur ses recrues, ainsi que sur des jeunes joueurs prometteurs comme Léo Barré, ou encore le deuxième ligne sud-africain Van Der Mescht.

XV propable Stade Français 1 Castets 2 Peyresblanques 3 P. Alo-Emile 4 Azagoh 5 Pesenti 6 Hirigoyen 8 Macalou 7 Kremer 9 Parra 10 Segonds 11 Etien 12 Delbouis 13 Ward 14 Naivalu 15 Hamdaoui 16 Ivaldi 17 M. Alo-Emile 18 Van Der Mescht (ou Gabrillagues) 19 Habel-Kueffner (ou Ory)



20 Hall 21 Barré 22 Ahmed 23 Melikidze

