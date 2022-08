TOP 14. Francis Saili au Stade Français : pourquoi ça coince ?

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Top 14, Francis Saili n’a toujours pas trouvé de point de chute. Mais des négociations sont toujours en cours avec Paris.

Il y a deux mois et via un message poignant sur ses réseaux sociaux, Francis Saili faisait ses adieux à Biarritz après "2 merveilleuses saisons passées sur la cote basque", disait-il. Pourtant, à l'heure d'écrire ces lignes, l'ancien All Black (2 sélections) fait toujours partie de l'effectif du Biarritz Olympique, même s'il est actuellement encore en vacances du côté d'Auckland... La raison ? Le BO et les prétendants de Saili n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente financier. En effet, le président Aldigé aurait, après négociations, accepté le départ de son joueur vers un club de Top 14 mais à condition de défrayer les deux dernières années de contrat du Néo-Zélandais.

Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que l'indemnité demandé par le dirigeant biarrot serait colossale, du moins assez pour avoir complètement refroidi le LOU et l'UBB et les avoir fait lâcher l'affaire. Seul club toujours sur le dossier ? Le Stade Français, activement à la recherche d'un 3/4 centre de niveau international. Mais là encore, l'indemnité demandée serait beaucoup trop élevée, pour un club qui a déjà officialisé 13 recrues professionnelles cet été.

Alors que le dossier patine et que la reprise du Top 14 est dans moins d'un mois, une solution serait peut-être sur le point d'être trouvée, selon le Midi Olympique. Le journal jaune nous informe en effet que le club parisien aurait proposé au Biarritz Olympique de lui prêter le joueur pour la saison 2022/2023. Cela permettrait au BO d'alléger sa masse salariale pour la saison à venir et pourquoi pas de baisser l'indemnité réclamée pour le rachat du contrat de Saili à la fin de la saison, ou bien de finalement rapatrier le joueur sur la cote basque à ce moment-là, si les pensionnaires d'Aguiléra remontaient en Top 14. Ce micmac administratif permettra-t-il de voir Saili évoluer en rose pour la saison qui se profile ? D'ici quelques jours, il faudra trancher !