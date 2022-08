Top 14. Stade Français. Ngani Laumape, itinéraire du flop de l’année

C’est désormais officiel, Ngani Laumape quitte le Stade Français pour s’envoler pour le Japon, un an après son arrivée dans la Capitale…

Il y a environ un an, le Stade Français effectuait l’un des coups de l’année, en s’attirant les services du centre surpuissant des Hurricanes, Ngani Laumape. Une arrivée qui symbolisait à elle seule toutes les ambitions du club parisien. Malheureusement pour le joueur (et pour Paris), rien ne s’est passé comme prévu pour Laumape. Venu pour remplacer numériquement Jonathan Danty, le All-Blacks aux 15 sélections avait pourtant réalisé de bons matchs de préparation, notamment face au MHR. Des performances encourageantes, qui lui ont permis d’enchaîner lors de la première journée face au Racing 92. Et si cette prestation face au voisin francilien fut loin d’être extraordinaire, elle laissait néanmoins envisager une bonne saison pour Laumape. Malheureusement, la suite fut bien moins bonne. En témoignent les non-matchs du Néo-Zélandais, notamment face à l’UBB, Toulon ou encore Brive. Malgré cela, il était encore trop tôt pour dresser un bilan sur le centre du Stade Français, qui devait logiquement faire face à la fameuse période d’adaptation. Nouveau club, nouveau pays, nouveau championnat : il y avait de quoi être dépaysé pour Laumape ! En attendant, les supporters parisiens devaient faire preuve de patience, en attendant que leur recrue star se réveille et fasse étalage de tout son talent. Un réveil qui n’aura jamais eu lieu…

Faisons un bond dans le temps, et attardons-nous sur les mois de janvier et février 2022. Après 14 matchs (pour aucun essai) sous le maillot parisien, Laumape commence sérieusement à inquiéter. Que ce soit en attaque ou en défense, le Néo-Zélandais n’apporte quasiment rien, du moins, rien comparé à son standing. Côté club, le Stade Français n’y arrive pas en championnat, tout comme en Coupe d’Europe. Néanmoins, le club de la Capitale avait une dernière opportunité pour se qualifier en huitièmes de Champions Cup. Pour cela, il fallait battre le Connacht, avec le bonus offensif. Et au terme d’un match totalement fou, les hommes de Quesada ont réussi cet exploit, grâce notamment à un très bon Ngani Laumape ! Auteur d’un essai et d’un match solide, le centre réalisait là sa première bonne performance en France. De bonne augure donc, d’autant que trois semaines plus tard, ce dernier fut l’un des meilleurs joueurs de son équipe, lors de la victoire face au Stade Toulousain 23-16. Bis repetita la semaine suivante face à Biarritz, avec un essai inscrit (son unique essai en Top 14) et de nombreuses percées tranchantes. Un réveil qui ne durera pas pour Laumape, qui réalisa une fin de saison très moyenne, et entachée par une blessure face au Racing en avril. Ce match fut d’ailleurs son dernier avec le Stade Français…

TOP 14. Sopoaga, Laumape… Le Flop 5 des recrues de la saison 2021-2022Blessé et malheureux à Paris, Laumape a donc décidé cet été de quitter le Stade Français, pour s’envoler pour le Japon, un an après son arrivée. Une destination qui plaira peut-être plus au joueur et à sa famille, et dans laquelle la pression se fera certainement moins grande. Car oui, ne nous y trompons pas, les causes de ce transfert raté sont sûrement liées à l’extra-sportif. Un modèle de vie totalement différent, qui n’a pas réussi à l’ancien centre des Hurricanes. Néanmoins, Ngani Laumape représente à coup sûr l’un des plus gros flops de notre championnat de ces 10 dernières années, et certainement le plus gros flop de cette saison…

