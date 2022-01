RUGBY. Champions Cup. Très en vue face au Connacht, la machine Laumape est-elle enfin lancée ?

Décevant depuis le début de l’année, Ngani Laumape, LA recrue phare du club de la capitale, a été l’un des grands artisans de la victoire des siens face au Connatch le week-end dernier en Champions Cup.

Après une défaite la première journée sur la pelouse du Connacht, un match annulé donc nul pour la réception de Bristol lors de la deuxième et une défaite au retour face aux Bears, le Stade Français devait absolument prendre le bonus offensif en plus de la victoire lors de la réception du Connacht pour espérer voir les 8es de finale de la Coupe d'Europe. Réduit à 14 pendant plus de 40 après le carton rouge et jaune de Latu, le club de la capitale a arraché son succès bonifié aux termes d’une rencontre disputée et à suspens. Dans le dur en TOP 14, il semblerait que la Champions Cup sourit aux Parisiens. Coupe d'Europe. Quels clubs ont profité de la Champions Cup pour se refaire la cerise ?

Grâce à ce magnifique succès, les hommes en rose retrouveront leur homologue de la région parisienne, le Racing 92, pour les 8es de finale. Adrien Lapègue, le jeune ailier parisien, a été dans un des hommes très en vu lors de cette dernière journée de phase de poule. Auteur d’un doublé et intenable en attaque, c’est lui qui a permis au club parisien d’obtenir la victoire après son essai à la 73e minute. À l’instar de son compère à l’aile, Ngani Laumape a, lui aussi, régalé tout au long de la partie. Décevant depuis le début de saison, l’international néo-zélandais a rendu de loin sa meilleure performance depuis son arrivée dans la capitale. Peut-être le retour de l’homme qui a impressionné la planète rugby lors de son passage aux Hurricanes.