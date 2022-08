TOP 14. ''Pour nous, le remplaçant de Laumape, c’est Julien Delbouis'' annonce Quesada

Interrogé dans les colonnes de Rugbyrama, l'entraîneur du Stade Français Gonzalo Quesada s'est exprimé sur la saison à venir, et en particulier sur le poste de centre.

Alors que le championnat reprend dans deux semaines, le Stade Français s'est rassuré lors de son premier match de préparation, en disposant facilement de Massy 56-15. De bonne augure pour la suite, même si l'on sait que l'on ne doit pas trop se fier aux rencontres de pré-saison. À ce propos, l'entraîneur de Paris Gonzalo Quesada s'est montré relativement satisfait dans les colonnes de Rugbyrama après la rencontre : "Globalement, l’objectif est atteint car nous n’avons aucun blessé à déplorer. L’important, c’était de prendre un peu de confiance. C’est fait". Néanmoins, l'Argentin sait qu'il faudra montrer plus lors de la première journée de championnat face à l'ASM.

Une rencontre qui verra certainement le retour du centre Julien Delbouis, qui n'a plus joué en championnat depuis le 20 février 2021, soit près d'un an et demi. Une longue absence dûe à de graves blessures au genou, et qui ne lui a donc pas permis de développer tout son talent sur le terrain. De retour face à Massy, ce dernier a en revanche toujours la pleine confiance du staff parisien, qui compte sur lui l'année prochaine : "J’ai lu que ce serait le remplaçant de Laumape (en parlant de Jérémy Ward). Pour nous, le remplaçant de Laumape, c’est Julien Delbouis qui est de retour après une longue blessure".

Julien Delbouis (Stade Français) : ''J'en veux encore plus !'' [INTERVIEW]Concernant le reste de son effectif, Quesada a annoncé que le mercato du Stade Français n'est pas encore terminé. Si le centre des Sharks Ward devrait bel et bien signer dans le club de la Capitale, l'entraîneur argentin souhaiterait également recruter un autre joueur au poste de pilier : "En revanche, nous sommes très inquiets pour notre première ligne. Kakovin s’est fait opéré récemment du genou. Il sera absent plusieurs semaines. Paul Alo-Emile est encore indisponible pour un long moment. Nous cherchons donc encore un pilier de haut niveau, ce qui est rare à cette époque de l’année". À voir donc comment se comporte le Stade Français dans les prochains jours. Pour rappel, les Soldats Roses débuteront la saison par la réception de Clermont, avant de se déplacer du côté de Castres.

