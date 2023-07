TOP 14. O'Gara jusqu'en 2027, Talès en renfort, Iribaren, Nowell... Faisons un point sur les champions d'Europe !

Afin d'asseoir sa notoriété encore un peu plus sur l'Europe, le Stade Rochelais a vu grand pour cette nouvelle saison ! Voici les principales choses à retenir !

Un staff XXL !

Comme chaque grand club de Top 14, La Rochelle ne déroge pas à la règle et s'est aussi muni d'entraîneurs très compétents. La direction des Maritimes a opté pour une équipe de 8 entraîneurs, 5 préparateurs physiques et 3 analystes vidéos ! Parmi les entraîneurs, nous pouvons retrouver de très beaux noms, avec d'anciens joueurs ! Ronan O'Gara, qui a prolongé jusqu'en 2027, sera toujours le manager. Le stratège irlandais pourra de nouveau compter sur Romain Carmignani, en charge des avants et de la défense, et Sébastien Boboul, qui s'occupera de l'attaque. Ensuite, vient le tour de Rémi Tales, qui rejoint l'aventure rochelaise et les trois-quarts ! Puis, Gürthro Steenkamp veillera sur la mêlée. En plus de cela, La Rochelle a pensé à tout et fera aussi appel à des intervenants spécifiques, comme Sean Douglas, ancien troisième ligne de Pau et du Munster, qui interviendra sur les phases d'attitudes au contact. Ensuite, le jeune retraité, Kevin Gourdon, fera des analyses techniques individuelles, précieuses. Pour finir, pas moins de 8 personnes feront partie du pôle médical, de quoi remettre sur pied les joueurs de la meilleure des façons.

Sept recrus, un mercato précis !

Le Stade Rochelais n'a jamais été du style à recruter d'immenses stars, ou faire preuve d'exagération durant le mercato. Cette saison, la même stratégie a été mise en place, à savoir un recrutement juste et ciblé, en fonction des besoins de l'équipe ! Premièrement, pour pallier les absences d'Atonio et de Wardi, le jeune pilier droit australien Archer Holz fera sa venue, en provenance des Waratahs. En première ligne, avec le départ de Jérémie Maurouard, et celui de Pierre Bourgarit en sélection, La Rochelle accueille un autre Australien, en la personne de Billy Pollard (21 ans), venant des Brumbies. En troisième ligne, Judicaël Cancoriet quitte l'ASM et vient apporter toute son expérience. Ensuite, la charnière a été, elle aussi, renforcer, avec Teddy Iribaren et le retour d'Ihaia West. Au centre, Akuila Joeli Tabualevu sera la doublure officielle de Danty. Enfin, le célèbre Jack Nowell est sans doute la plus grosse affaire faite par les jaune et noir. L'international anglais apportera encore un peu plus de concurrence aux ailes.

La Rochelle sécurise ses pépites

Afin de mettre à l'honneur sa formation, le Stade Rochelais intègre 19 jeunes du centre de formation à l'équipe professionnelle la saison prochaine. Parmi ces visages juvéniles, nous pouvons retrouver bons nombres de membres de l'équipe de France U20 championne du monde, avec : Oscar Jegou, Louis Penverne, Alexandre Kaddouri ou encore Hugo Reus. Ce n'est pas tout, car les champions d'Europe en titre ont également prolongé Matthias Hadad pour deux saisons supplémentaires, ainsi que Thomas Berjon. Pour les plus "anciens", bis repetita, car la direction tient par ailleurs à consolider une ossature solide. C'est pourquoi de véritables cadres ont donné leur accord pour les prochaines saisons, à savoir : Brice Dulin (2 saisons), Jonathan Danty (3 saisons), Uini Atonio (2 saisons), Remi Picquette (2 saisons), Raymond Rhule (2 saisons) et Reda Wardi (3 saisons).

