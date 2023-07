RUGBY. Le RCT perd un enfant du club, qui met tristement un terme à sa carrière !

Triste nouvelle pour Toulon et ses fans, le pilier gauche Florian Fresia est contraint de mettre un terme à sa carrière, suite à une longue blessure à la cheville !

Une année bien noire pour Fresia

Qu'elle fut dure, cette dernière saison, pour le pilier gauche du RCT ! Florian Fresia, qui est véritablement un des rares joueurs issus de l'école de rugby toulonnaise à figurer parmi l'effectif professionnel, a pris une décision majeure. Arrivé en cadet sur la rade, Fresia est un pur produit du Var. Ce robuste pilier a gravi petit à petit les échelons au sein de la maison rouge et noir, et a également connu toutes les équipes de France jeunes, et le pôle France. Cependant, son idylle a été brutalement coupée en aout 2022, lors d'un match amical de pré-saison face à Clermont. Ce dernier s'est fait une "banale" rupture des ligaments de la cheville, rien d'inquiétant a priori. Néanmoins, Fresia, qui devait être seulement écartés 3 mois, ne peut toujours pas marcher sans ressentir de douleurs ! Le champion de France et d'Europe a connu toutes les déconvenues : Opération, infections, rechutes, staphylocoques dorés, injections de sang, œdème osseux, et de nouveau une opération... la route a été longue et sinueuse. De ce fait, et d'après nos confrères du Var Matin, le joueur de 31 ans aurait préféré être un terme à sa carrière, et envisager un avenir plus sainement.

Un avenir au RCT ?

Si le futur de Florian Fresia ne s'écrira pas sur les terrains de Top 14, il se pourrait que le joueur fasse sa reconversion au sein du club : " S’il peut redevenir un joueur de rugby professionnel, il sera au club. Sinon, ce sera un arrêt de carrière. Mais il faut attendre encore un peu. Ce qui est sûr, c’est que même s’il arrête, on ne le lâchera pas. Il restera au club et on va le soutenir.", avait annoncé Pierre Mignoni en juin dernier. Néanmoins, il semblerait que le pilier gauche ait pour ambition de mener à bien des projets plus personnels, loin du rugby. En plus, son contrat court jusqu'en juin 2024, ce qui lui laisse donc encore quelques mois pour prendre une décision finale.

