RUGBY. ''Je serais là, et debout !'' Lartot annonce qu'il commentera la Coupe du monde en France !

Depuis son amputation, Mathieu Lartot réapprend à mener une nouvelle vie, avec une prothèse. Le chouchou des fans de rugby va bien, et sera bien présent à l'antenne !

Un retour imminent

Il y a quelques jours, Mathieu Lartot avait donné des nouvelles rassurantes sur son état de forme, lui qui était passé par une période très compliquée, l'éloignant ainsi de son siège de commentateur. Néanmoins, cet indéniable passionné semble enfin voir le bout du tunnel, et s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Ce dernier a laissé entrevoir un possible retour pour la Coupe du monde : "C'est quasiment acté. Il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais je serai présent. Déjà, je serai là, et debout, au match d'ouverture du XV de France face à la Nouvelle-Zélande, puis à commenter des matchs. On verra où ça en sera, mais j'irai au stade en marchant ou alors avec des béquilles ou en fauteuil" Nul doute que la passion de Lartot le poussera donc à relever ce défi de taille !

La question de l'accessibilité aux personnes handicapées

Désormais amputé, Mathieu Lartot est considéré comme une personne handicapée et compte bien faire bouger les choses, afin de poursuivre son métier au mieux. Le taulier de France 2 aimerait que sa voix compte et que les clubs se mettent à disposition de cette cause : "Les grands stades de la Coupe du monde, oui. Mais certaines enceintes de Coupe d'Europe ne sont pas faites pour les handicapés. Je pense à la tribune de presse de stade Mayol à Toulon, où j'avais déjà du mal avec ma jambe raide. Ça va être ma bataille : convaincre les présidents de clubs du travail à faire dans l'accueil des handicapés. À un an des Jeux paralympiques, il y a d'ailleurs des choses scandaleuses en France, comme déjà des transports en commun pas adaptés."